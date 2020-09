Llamar la atención a quienes incumplan las medidas de convivencia social en la nueva normalidad no es tarea fácil pero un agente de la brigada anti coronavirus de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Rosario, Argentina, encontró en el humor una buena forma de crear conciencia sobre el cuidado que se debe tener para evitar contagiar y ser contagiado, al punto que sus intervenciones grabadas en video se han convertido en viral en las redes sociales.

Ubicado en el Parque de las Colectividades de Rosario y con megáfono en mano, el uniformado recuerda a la gente que disfrutan de las caminatas permitidas -a no más de 500 metros de sus domicilios- llevar siempre puesta la mascarilla apelando a unas frases muy originales. “El barbijo cubre nariz, boca y mentón; por suerte está todo dentro de la misma cara”, dijo en otro momento para desatar las risas de todos los presentes .

“Usar un barbijo caído, es como llevar el casco en el codo. No sirve para nada”, añadió el agente, que no dejaba de educar al mismo tiempo de entretener a la ciudadanía con sus singulares ocurrencias. “Caballero, ¿se le cayó el barbijo o la nariz se le subió?”, le preguntó a un ciudadano que paseaba por el lugar, comentario que lo convirtió en una celebridad instantánea en Twitter y en otras conocidas redes sociales.

Pero ¿quién es esta persona que causa sensación en las redes sociales? De acuerdo al protal rosario3, se trata de Gabriel Della Giustina, cuyo objetivo es “convertirse en la voz de quienes no pueden o no se animan a decirle algo” a las personas que salen sin tapabocas o incumplen las normas dictadas por el gobierno. Pese a tener varios adeptos que lo animan a seguir trabajando con su buena onda, también reconoció que otros no toman a bien su labor y lo tildan de payaso.

El de la GUM al “Bailando”, esta tarde en Rosario @emergenciasAR #TodoConHumor pic.twitter.com/b1s2Je5zPR — Luciano Lugo (@Luciano434) September 13, 2020

MIRA MÁS VIRALES DE AUTORIDADES

VIDEOS RECOMENDADOS

Coronavirus en España: detienen a “negacionista” del COVID-19 por incitación a la violencia

Coronavirus en España: detienen a “negacionista” del COVID-19 por incitación a la violencia | VIDEO

Polémica en Turquía por violencia contra mujer que no usaba tapabocas

Polémica en Turquía por violencia contra mujer que no usaba tapabocas

Rick Moranis, el exitoso actor que renunció a Hollywood, reaparece gracias a Ryan Reynolds