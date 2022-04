Un hecho insólito ocurrió en el tren eléctrico de Lima hace un par de días. Resulta que una mujer que estaba sentada en el Metro de Lima se topó cara a cara con su esposo y la supuesta amante.

Todo ocurrió entre la estación Caja de agua y la estación Grau, según narró un testigo identificado Nilton Ruiz, quien subió toda la historia a su cuenta de TikTok, convirtiendo su video en viral.

En el video VIRAL se aprecia a dos mujeres peleando en una de las cabinas del tren, mientras los demás pasajeros intentan separarlas.

¿Qué pasó en el tren eléctrico?

El video de las mujeres se hizo viral, por lo que los usuarios en TikTok exigieron el story time de lo que ocurrió en el Metro de Lima, es decir, querían la historia completa y con detalles.

“Yo entro al tren y la mujer (la esposa) ya estaba sentada dentro en el asiento reservado’ (...) yo no me di cuenta en qué parte subió el infiel y la amante; pero entre la estación Caja de agua y la estación Grau suben ellos y se sientan al costado de la esposa ‘oficial’. Ellos no se dieron cuenta, estaban acaramelados, pero la esposa se dio cuenta, miró a la chica y le comenzó a echar agua”, comenzó su narración.

Según contó, los pasajeros comenzaron a defender a la joven que estaba siendo jaloneada por la furiosa mujer: “En el tren pensábamos que ella (la amante) era la inocente y la estábamos defendiendo porque estaba siendo atacada por la otra mujer”.

Sin embargo, la esposa comenzó a acusarla de haberse metido con su marido y fue allí que todas las personas se dieron cuenta de lo que ocurría.

“Cuando la señora suelta al infiel, comienza a hablar: ‘¡Ella es la amante! Ella va a pagar todas la lágrimas que mis hijos van a llorar’. Allí la gente comenzó a insultar a la jovencita, mientras ocurría eso, el esposo ya se había fugado hacia al fondo.”, contó el tiktoker.

“La esposa lloraba, por toda la vergüenza que se ha comido”.

Finalmente, el tiktoker dio su opinión sobre lo ocurrido. “Si van a ser infiel, nunca suban al tren, si saben que su esposa usa el tren, no sean tontos de subir y encima sentarse al costado. Paguen su taxi y vayan a su casa, no sean infiel como el señor que se sentó al costado de su mujer”, sentenció.

