YouTube: ¿Una hoja de papel puede cortar un pedazo de madera?

Es posible que un pedazo de papel pueda cortar un pedazo de madera. Muchas personas aseguran que es imposible, sin embargo un video subido a YouTube ha puesto en duda esta interrogante y llamado la curiosidad de los cibernautas.

En el video subido a la red social YouTube bajo el titulo "El papel puede cortar madera" se puede observar como una simple y sencilla hoja de papel corta en mitad un cartón y luego un grueso de madera.

Los que lo han visto, se han convencido que lo imposible es subjetivo y otros tomaron a la broma el video. "Con la próxima actualización arreglaremos el error", "No sabía que cargaba un arma letal en la mochila", "El título correcto sería '¿La madera puede cortar madera?'"

Lo cierto es que el video viene arrasando en YouTube donde ha sido reproducido más de 4 millones 400 mil veces y tiene miles de comentarios y compartidos, dejando con los ojos abiertos a quienes lo han visto.

OTRO VIRAL

Hacer un salto al vacío conlleva adrenalina de por medio y muchos jóvenes se emociona tanto que puede olvidar de despojarse de algunas cosas antes de desarrollarlo. Este es el caso de un irlandés que antes de desarrollar este deporte se olvidó de dejar su iPhone que lo cargaba en el bolsillo de su pantalón.

Mairtin Farragher llegó hasta el puente Bloukran, ubicado en Ciudad del Cabo con el objetivo de lograr uno de sus sueños, sin imaginar que perdería su móvil por un descuido propio, tal como se le escucha decir en un video subido en YouTube.

El irlandés todo emocionado salta al vació y aunque en un principio se le ve completamente emocionado por lo logrado, segundos después se percata que algo le falta, su celular. De inmediato su rosto cambia y empieza a maldecir su falta de descuido.

Su móvil que se hallaba en su pantalón terminó en el fondo del precipicio sin que Mairtin Farragher puede hacer algo.

Las imágenes de este lamentable suceso fue subido a YouTube el 17 de agosto y se ha vuelto viral en pocos días. Ya cuenta con más de 120 mil reproducciones, 145 "Me gusta", 15 "No me gusta" y 25 comentarios en donde lamentan lo ocurrido.

Facebook: Hombre tendrá hijo con su hermana y su historia causa polémica

YouTube: Toro casi mata de varias cornadas a ebrio en feria mexicana [VIDEO]

China: Mujer está embarazada ¡hace 17 meses! ¿Qué fue lo que pasó? [FOTOS]