Un donante de esperma de Estados Unidos que tiene 77 hijos (y contando) reveló qué es lo que lo motiva distribuir libre y gratuitamente su ADN entre las mujeres a las que ofrece sus “servicios”, al tiempo que asegura que el narcicismo no tuvo nada que ver en su decisión. Ari Nagel es un profesor universitario de 44 años apodado como ‘The Sperminator’ que habló sobre su moderno estilo de paternidad en el conocido programa The Dr. Oz Show.

“Quizás no sea bueno diciendo que no”, contó Nagel en entrevista con el famoso galeno. “Me describiría a mí mismo de esa forma, pero definitivamente no. Tengo una buena vida, incluso si atravieso por dificultades económicas. Recibo muchos abrazos y besos todos los días. Creo que en cierto modo recibo mucha alegría y amor que muchos otros padres podrían experimentar”, agregó sobre su forma de contribuir en la elección de las mujeres de convertirse en madres.

Aunque solía ayudar a las mujeres a concebir “a la antigua”, Nagel cuenta que ahora suele entregar su esperma en un “recipiente” para protegerse a sí mismo y a todas las mujeres que auxilia todos los meses. “Desde luego, ahora que asisto a más de una mujer al mes me es muy difícil tener sexo sin protección y ser capaz de protegemer a mí mismo y a las otras mujeres que voy a ayudar en ese periodo de tiempo”, precisó.

Ari Nagel mantiene una relación con varios de sus hijos y remarcó que deja que las madres decidan cuánto contacto les permitirá tener con ellos. “Me alegra mucho ser padre de tantos niños. A algunos de ellos los veo todos los días, a otros nunca los he conocido. Depende de la familia”, dijo a comienzos del presente año en una entrevista previa con el programa británico Claire Byrne Live reproducida por el diario New Zealand Herald.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida de Nagel ya que sus elecciones de vida le han traído ciertas complicaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Salud le dijo que necesita contar con licencia clínica y dejar de promocionar sus servicios. “Pero al final, creo que cuando aclaré lo que en realidad algo, definitivamente es una violación del derecho de cada persona, que es tener un hijo”, señaló al Dr. Oz.

“Creo que al final se retractaron, ya que se reservaban el derecho de entablar acciones legales en el futuro, pero por el momento, puedo seguir haciendo lo que hago, porque, desde luego, no manejo un banco de esperma certificado”, añadió el inseminador profesional, que en 2018 se enteró en una clínica de fertilidad que el Ministerio de Salud de Israel había prohibido el uso de la esperma que donaba, según reporta Associated Press.

Dicha institución remarcó que, de acuerdo a sus leyes, una mujer solo puede usar un donante de esperma si lo hace de forma anónima, y que existe un límite del número de donaciones que una persona puede hacer. Si bien nunca recibió una comunicación formal de parte de las autoridades israelíes, Ari Nagel precisó que sí le dijeron que podían arrestarlo si no paraba bajo la premisa que no podía ser el padre de tantos niños.

“Bueno, no voy a ser el padre de todos estos niños. Obviamente no puedo ser un padre a tiempo completo de todos ellos”, indicó. A su familia judía ortodoxa tampoco le gusta esta faceta de su persona, ya que preferirían que “siente cabeza y tenga un matrimonio tradicional”, pero Nagel dice que es “imposible” que tenga una relación mientras ayuda a otras mujeres a concebir y no planea parar en el futuro inmediato.

