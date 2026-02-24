Muchas mujeres cuando ven el pelo maltratado, reseco o sin vida, prefieren cortárselo de una vez porque creen que recuperarlo es súper demandante, lleno de cuidados y tiempo que a veces no tienen. Así que antes de complicarse, optan por cortárselo y empezar de cero.

Sin embargo, Jimena Cuéllar, gerente de Marketing de Amarás, explicó que muchos problemas capilares se deben a errores cotidianos.

1. ERRORES. Cuéllar señala que varios daños provienen de hábitos diarios como llevarlo amarrado todo el día, especialmente en épocas de calor, peinarlo desde la raíz al salir de la ducha o dormir con el cabello mojado, prácticas que debilitan la fibra y favorecen el quiebre y el frizz.

2. ERRORES. El primer paso para mantener un cabello largo y fuerte es identificar el tipo de cuero cabelludo y elegir los productos adecuados. Utilizar una rutina completa que incluya champú, acondicionador, tratamiento y crema para peinar. “En el Perú predomina el cuero cabelludo graso, por lo que puede lavarse a diario utilizando acondicionador todos los días y tratamiento varias veces por semana. El tratamiento puede aplicarse de dos a tres veces por semana, e incluso con mayor frecuencia tras procesos químicos como decoloraciones o laceados”, aseguró la vocera durante el lanzamiento de la línea Largo Amazónico de la marca peruana Amarás.

3. EVITAR LA CAÍDA. Desenredar el cabello en la ducha con los dedos mientras se aplica el acondicionador o tratamiento y evitar cepillarlo en seco después.

4. NO EXAGERAR. El uso excesivo de aceites en la raíz engrasa el cuero cabelludo. Asimismo, Cuéllar desmintió que cepillar el pelo muchas veces al día lo haga crecer más rápido.

5. PRODUCTOS ADECUADOS. Ingredientes como camu camu, romero y biotina fortalecen la fibra y ayudan a tener un cabello largo y saludable.

6. APLICACIÓN CORRECTA. El acondicionador y el tratamiento deben colocarse de medios a puntas, mientras que el champú se concentra en el cuero cabelludo.

7. OJO AL DATO. La vocera de Amarás recomienda aplicar crema de peinar antes de la playa o piscina para proteger el cabello del cloro, la sal y otros factores.

