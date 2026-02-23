El verano ya se siente con fuerza en la capital. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), advirtió que las temperaturas podrían llegar a alcanzar hasta los 32 grados centígrados en varios distritos de la ciudad, mientras que las temperaturas mínimas nocturnas llegarán hasta los 22 grados, las más altas del verano hasta el momento.

Frente a este escenario, muchas familias optan por pasar más tiempo en casa y buscan alternativas prácticas para mantenerse frescas y aprovechar mejor sus espacios durante el verano, ya que adaptar los espacios permite no solo reduce la sensación térmica, sino también permite disfrutar más de la temporada, evitar imprevistos y convertir el hogar en un lugar funcional durante los días de altas temperaturas.

“Comprendemos que para muchas familias el verano es un momento de relajo y diversión, y que cada una lo vive de manera distinta. Por eso, es importante que puedan adecuar sus ambientes según sus necesidades y sean dueños de su verano”, señala Claudia Maldonado, Gerente de Marketing de Sodimac.

A partir de esta realidad, Claudia Maldonado identifica cinco tendencias de los peruanos para disfrutar el verano en casa, especialmente en ciudades como Lima, donde el calor se intensifica durante esta época:

Aprovecha las áreas libres como espacios funcionales. Durante el verano, zonas como terrazas o balcones cobran protagonismo. Muebles de exterior, mesas plegables y sombrillas ayudan a crear ambientes cómodos para descansar, compartir o comer, incluso en espacios reducidos. Mayor foco en la ventilación de los ambientes interiores. Cuando la temperatura sube, el uso de ventiladores o aires acondicionados contribuye a mantener los espacios más frescos y habitables. Combinados con una correcta ventilación, ayudan a reducir la sensación de calor en las horas más intensas del día. Orden y organización para un uso eficiente del hogar. Mantener los ambientes ordenados resulta clave cuando se pasa más tiempo en casa. Estantes, repisas y canastos permiten organizar objetos, liberar áreas comunes y facilitar la convivencia diaria durante el verano. Momentos familiares al aire libre. Además de las parrillas tradicionales, existen modelos portátiles que pueden trasladarse fácilmente y utilizarse en distintos ambientes del hogar o fuera de él. Zonas de piscina dentro del hogar. Las piscinas armables o inflables se consolidan como una alternativa funcional para refrescarse en los días de mayor calor. Son aptas para niños y adultos, se adaptan a distintos espacios y pueden complementarse con inflables, flotadores, elementos de sombra y productos de mantenimiento para un uso adecuado.

Finalmente, Maldonado destaca que considerar estas recomendaciones permite a las familias afrontar la temporada de verano de manera más cómoda y adaptada a sus necesidades, haciendo del hogar un espacio clave para disfrutar esta época del año.

