Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Lizet (25 años, Lima). Querida Magaly, no sé qué hacer en estos momentos y necesito de un sabio consejo como el suyo. Tengo una relación y una hija de 2 años, pero la verdad es que mi pareja y yo ya no nos llevamos tan bien como antes y hasta hemos pensado en que mejor sería separarnos.

Antes de conocer al padre de mi niña, yo tenía un amigo llamado Antonio que siempre me ha gustado mucho, pero nunca concretamos algo porque yo preferí esperar a que él me dijera si sentía lo mismo por mí.

Como nunca expresó sus sentimientos, me resigné a pensar que solo me veía como una amiga más. El tiempo pasó y decidí empezar una relación con mi actual pareja, yo quedé embarazada y ambos empezamos a vivir en casa de mis padres. Hace poco logré contactarme nuevamente con Antonio y empezamos a hablar más seguido.

Él me confesó que le gusté desde siempre y que sus sentimientos no han cambiado. Yo también revelé todo lo que sentía, pero le expliqué que ahora era diferente porque tenía una familia.

Aún no ha pasado nada entre nosotros. Yo le he comentado sobre mi deseo de separarme y me aseguró que me va a esperar hasta ese momento. Pero le expresé mi preocupación por la crianza de mi pequeña, ya que no sé si podré sola.

Para calmarme, Antonio me dijo que puedo seguir con mi pareja hasta que mi hija esté más grande para que pueda criarla yo misma e iniciar nuestra relación. Doctora, estoy confundida, ¿qué hago?

OJO AL CONSEJO

Querida Lizet, por tu bienestar y el de tu pequeña, lo mejor es que hagas las cosas bien y te separes de tu pareja para que todo acabe en buenos términos. La crianza será difícil, pero no imposible, no serás la única mujer que saca adelante sola a su hija. Respecto a Antonio, conócelo más y no te dejes llevar por una ilusión de la juventud, ve despacio. Suerte.