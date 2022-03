Magaly Moro

Karla (31, Chorrillo). Señora Moro, me siento aburrida de mi pareja y es por una tontería, pero si sigue con el mismo tema, soy capaz de pedirle que nos demos un tiempo. Necesito su consejo para no tomar una mala decisión.

Todo este estrés que siento ahora es por culpa de la última canción de Residente. Mi pareja es fan número 1 de René y, luego de que el cantante lanzara una “tiradera” (un tema en tono burlesco) contra J Balvin, no deja de hablar del asunto. No voy a negar que a mí también me encantó el tema, lo escuché varias veces y estoy conforme con gran parte de sus letras, pero luego lo olvidé. En cambio, Pablo las analiza todo el tiempo, parece su himno.

“Amor, René es de otro planeta. Ha superado su nivel, mira que decir ‘el pueblo luchando, lo’ están matando Y el tipo sube foto’ de Ghandi rezando’. Es espectacular”, me repite como radio malogrado. Yo solo muevo la cabeza y pienso, cómo no se puede dar cuenta que me aburre hablar del mismo tema.

Cuando parece que ya está por cambiar de tema, vuelve a decirme cantando: “‘Un día dijo que quiso hacer reggaeton, siendo franco, al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Lo peor de todo y lo más grave, es que este pend... es racista y no lo sabe’”. Luego, sonríe y me pregunta, “¿qué opinas?”. A mí me aburre.

Esta semana he tenido problemas en mi trabajo, pero no me ha prestado atención. Si sigue en lo mismo, creo que explotaré. Por favor, ayúdeme. ¿Qué puedo hacer?

Ojo al consejo

Estimada Karla, la clave de toda relación es la comunicación. Es normal que Pablo esté entusiasmando con el nuevo lanzamiento de su cantante favorito, a todos nos ocurre, pero si te irrita mucho, díselo con palabras sutiles. Si sigue insistiendo, a pesar de lo conversado, entonces evita verlo algunos días, quizás eso ayude. Ten paciencia, pronto volverá la normalidad.