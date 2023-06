Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Luciana (22 años, San Miguel). Señora Magaly, creo que me he enamorado de un imposible.

El hombre que me quita el sueño es un joven apuesto, alto, poseedor de una tímida sonrisa. Sin embargo, lo que más me gusta de él es su disciplina, su empuje, su garra. Hablo del tenista peruano Juan Pablo Varillas, quien por estos días compite destacadamente en el torneo de Roland Garros 2023.

Siendo sincera, antes de esta competencia, no sabía de la existencia de Varillas. No obstante, desde hace unas semanas, al escuchar que todo el mundo habla de él, me fijé en este apuesto chico. Lo he visto enfrentarse a sus rivales con coraje y entusiasmo. Eso me encanta. Admiro a ese hombre.

Quisiera contactarme con él, ser su amiga, aunque en realidad, yo quisiera ser algo más para él. Puede parecer una tontería y muy apresurada decir que estoy enamorada, pero todos los días pienso en él, busco noticias sobre él y recorto sus fotos de los periódicos. ¿Acaso esto no es amor?

Varillas me ha conquistado con su notable actuación en la competencia. Además, por lo que tengo entendido, no tiene escándalos, siempre es amable con sus seguidores, con los periodistas. Eso me agrada. No es un creído.

Doctora Moro, ¿usted cree que haría bien si le escribo a sus redes sociales? No quiero parecer atrevida. Tal vez tenga una oportunidad con él. Me considero una buena persona, valiente, apasionada y decidida. Creo que seríamos una excelente pareja.

OJO AL CONSEJO

Estimada Luciana, considero que es apresurado decir que estás enamorada de Juan Pablo Varillas. Entiendo que lo admires por su destacada labor en competencia, pero para amar a una persona tienes que conocerla en profundidad. Si deseas puedes escribirle, pero ten presente que existe la posibilidad de que tenga pareja. Toma las cosas con calma. Suerte.