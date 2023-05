Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Luis (49, Rímac). Doctora Magaly, espero pueda leer mi caso a tiempo porque no sé qué hacer respecto a mi matrimonio. Hace 19 años me casé con Marcela, una mujer que me ha dado 3 hermosos hijos. Ahora nosotros no estamos atravesando por un buen momento porque descubrí que me estaba engañando con un entrenador que conoció en el gimnasio.

Cuando me llegaron los rumores de esa posible infidelidad, me negaba a creer. Lamentablemente, recibí fotos e, incluso, videos que confirmaban lo que tanto temía. Comprenderá que esta noticia me dejó en shock, ha sido un golpe muy duro porque yo pensé que mi Marce era una dama intachable.

Esta decepción me llevó a tener una fuerte discusión con ella. La insulté y hasta la amenacé con quitarle la custodia de mis hijos. Mi esposa, entre llantos, me dijo que era un hombre malo e injusto porque yo la había engañado más de una vez. Es cierto, yo he tenido mis “anticuchos”, pero no por eso deja de dolerme.

No obstante, a raíz del ampay de la pareja de Cuto Guadalupe, he empezado a reflexionar sobre mi situación. Las palabras de Cuto me han confundido, jamás imaginé que un hombre como él aceptara que también cometió muchos errores en su relación y que no se siente en autoridad de juzgar a su mujer.

Ay, señora Moro, por un lado, quiero perdonar a mi Marce y empezar de cero, pero mi orgullo de hombre no me deja. ¿Qué me aconseja hacer?

OJO AL CONSEJO

Querido Luis, si reconoces que le has fallado a tu pareja y ella te ha perdonado, ¿por qué no podrías hacer lo mismo? Es comprensible que te preocupe el qué dirán, pero más debe importarte tu familia. Si ambos están dispuestos a amarse, respetarse y recuperar la confianza, evalúa darse una segunda oportunidad. Les aconsejo acudir a terapia porque será un camino difícil. Suerte.