Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Danny (29 años, SJL). Señora Magaly, le escribo esta carta con la esperanza de que pueda leerme y darme consejo. Antes que nada, quiero darle las gracias por atender a las personas confundidas con sus sabios consejos, empezaré a contarle mi problema. Soy el hijo único de una pareja divorciada, mis padres se separaron cuando era niño y, desde entonces, vivo con mi mamá en un departamento que ella mantiene con su trabajo.

Hace poco, mi progenitora conoció en una provincia de Lima a un hombre del que está enamorada. Ella es maestra de secundaria y él es director de su escuela, ambos salen y me siento muy feliz de poder verla rehaciendo su vida. Yo estudié una carrera técnica y ahora también la apoyo con algunos gastos de la casa, no me molesta. Sin embargo, desde hace unas semanas ha empezado a pedirme que la ayude redactando sus clases hasta altas horas de la noche, mientras va a verse con su nueva pareja.

Yo entiendo que esté enamorada, que ambos quieran pasear juntos y tener citas como pareja. Lo que me ha comenzado a fastidiar es que tenga que hacer su trabajo profesional, mientras mi mami se comporta como una adolescente.

He intentado hablar con ella, pero me acusa de no quererla apoyar y, además, me saca en cara que se ha sacrificado por mí toda su vida. Incluso, me llegó a decir que era mi turno de retribuirle todo. Me siento frustrado y exhausto, ¿qué puedo hacer?

OJO AL CONSEJO

Estimado Danny, tu madre está siendo injusta contigo. El agotamiento y la frustración no te corresponden. No hagas su trabajo, niégate y sigue aportando en el hogar. Tu siguiente paso debe ser mudarte a un espacio propio. Ahorra. La crianza es responsabilidad de cada madre y no estás en la obligación de hacer sus deberes profesionales como retribución. Suerte.