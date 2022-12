Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Patricia (31, Puente Piedra). Doctorcita, le escribo esta carta muy fastidiada por la actitud que tiene mi marido cada año. El asunto con Pedro es que, desde que nos conocemos, jamás me regala nada por Navidad y todo esto debido a que mi cumple es el 19 de diciembre. “Amorcito, quien te manda a nacer por estas fechas pues, mucho gasto hacerte dos regalos, con uno sobra y basta”, expresa riéndose.

A lo largo del tiempo he sido comprensiva, pero me irrita que Pedro siga teniendo la misma excusa hasta el día de hoy. Me hace sentir mal porque mi pareja tiene muy buenos ingresos y, tranquilamente, podría comprarme lo que quisiera.

Hace poco, incluso, le propuse que, si no tiene tiempo para elegirme algo, que no se preocupe y que solo me dé el dinero, sin embargo, no quiso. “Oye, mujer, ya no eres una niña. ¿Qué tanto pides regalo en Navidad?”, dijo ofuscado. Esas palabras me dolieron porque yo, a pesar de ganar mucho menos que él, siempre lo sorprendo con un detalle. Todos los años le he obsequiado algo.

A decir verdad, no quiero algo material, lo que me gustaría es que él quisiera sorprenderme o tuviera esa delicadeza de complacerme en algo que, para mí, es importante. Mis padres siempre me regalan cosas en Navidad porque es una fecha que me encanta mucho y me duele que mi pareja no se dé cuenta. ¿Estoy mal, doctora? ¿qué hago?

OJO AL CONSEJO

Estimada Patricia, a veces, las personas no nos damos cuenta de lo que es importante para los demás. Quizás tu pareja no tiene muy despierto el espíritu navideño por eso no se preocupa en regalarte algo e, incluso, lo toma como broma. Lo que te aconsejo es que hables con él y le digas que te gustaría que fuera más detallista, especialmente en estas fechas. No temas expresarte. Suerte.