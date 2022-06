Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Micaela (30 años, San Martín de Porres) Doctora Magaly, estoy triste, molesta y frustrada. Mi novio, Julio, es el culpable de que yo tenga todos estos sentimientos.

Por la pandemia perdí mi empleo de recepcionista. Hace más de dos años no tengo trabajo. Durante todo ese tiempo he vivido de mis ahorros, de mi liquidación, de parte de mis fondos de AFP y de la CTS.

Poco a poco el dinero se ha ido acabando. Actualmente ya no tengo mucho efectivo en el banco. He estado buscando trabajo desde hace meses, pero no he tenido suerte. A raíz de esto, aprovechando que tengo visa de turista, decidí viajar a los Estados Unidos por seis meses. Pensaba trabajar allá durante ese tiempo, ahorrar bastante y regresar al Perú para seguir buscando trabajo acá.

Hace una semana le comuniqué mi decisión a mi novio. Le expliqué lo que pensaba hacer y le pedí que me apoye. Sin embargo, Julio se alteró al escucharme y me dijo que de ninguna manera iba a permitir que me fuera, que si me iba nuestra relación tarde o temprano iba a terminar.

Yo le respondí que ya era una decisión tomada y que tenía que respetarla. No me imaginé que Julio reaccionaría como un loco. Buscó mi visa por todo mi cuarto y la quemó delante mío. Yo traté de evitarlo, pero no pude.

Fue la discusión más horrible que tuvimos. No hablamos desde entonces. Mi novio me ha buscado para pedirme perdón, aún lo quiero, pero no deseo verlo.

¿Qué hago doctora? Mis planes fueron arruinados por el hombre que amo.

OJO al consejo

Estimada Micaela, no te estanques en esos sentimientos negativos. Haz los trámites para una nueva visa, usa las redes sociales que son muy efectivas para buscar trabajo y elimina todos los gastos innecesarios. Con respecto a Julio, su reacción fue desproporcionada. Considero que necesita llevar terapia para controlarse. Si no lo hace, no me parece adecuado que sigas con él.