Magaly Moro

Diana (28, Lince). Doctora Moro, no sé por dónde empezar. Siento vergüenza, cólera, tristeza, a veces alegría, en fin, soy un carrusel de emociones y todo por culpa de Freddy, mi padre de 62 años. Resulta que a su edad se ha convertido en una estrella de TikTok, y aunque me pone contenta verlo feliz, también soy el hazmerreír de mis amigos.

Todo lo antes mencionado surgió luego que yo misma le enseñara a mi padre cómo usar el TikTok. Al principio, me entusiasmaba verlo sonriendo, ya que hace un año mi madre falleció y mi papá fue el más afectado con su partida. Sin embargo, poco a poco mi padre fue interesándose más y más por esta plataforma, al punto que solito aprendió a subir videos y todo.

Doctora, yo lo veía demasiado concentrado con el celular, pero nunca le presté tanta atención a lo que hacía, hasta que un día una amiga me dice: “oye, tu papá es un éxito en las redes”. Yo casi me caigo de la impresión cuando vi uno de sus videos en el que aparecía bailando reggaeton con unos pasos sexis, lo peor de todo es que tenía miles de “me gusta” y centenares de comentarios.

Desde entonces, algunos amigos me felicitan y otros se burlan de mi padre, me dicen que luce ridículo, que ya debería quitarle el celular, y esos mensajes me hacen sentir muy mal.

Le he pedido a mi papá que cierre su cuenta y me ha dicho que si es lo que yo quiero, lo hará, pero me siento mal por él. ¿Qué me aconseja?

Ojo al consejo

Querida Diana, si te sientes mal es porque en el fondo sabes que no estás actuando de manera correcta. Primero, no le debes exigir nada a tu papá; segundo, si lo ves feliz, eso es lo que debería importar y, tercero, no deberías prestarle atención a los malos comentarios de quienes dicen ser tus amigos.

Lo que sí puedes hacer es comentarle a tu papi lo que estás pasando. Conversen y lleguen a un acuerdo. Suerte.