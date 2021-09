Se puso labios como Susy Díaz: “mi novia se arruinó la cara”

Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Adolfo (45, Chorrillos). Doctora Moro, estoy muy confundido, no sé cómo actuar ante un retoque que se hizo mi prometida, y por eso recurro a usted para que me ayude. Confío en su sapiencia y espero su consejo.

Hace tan solo cuatro meses era el hombre más feliz del mundo. Luego de dos años de relación, le pedí la mano a Ayllin, una hermosa cajamarquina. Me enamoró de ella su ternura, sencillez y belleza. Sin embargo, ahora no sé si quiero casarme con ella.

Doctora, yo no soy un hombre superficial, no me gusta andar mirando ni caras ni cuerpos, a diferencia de otros hombres. Por el contrario, me encantan las mujeres que no se dejan llevar por la moda o las apariencias. Pero lamentablemente mi novia sucumbió a ellas y ahora luce con unos labios gruesos horrendos.

Resulta que Ayllin quiso verse como una tal Kendall Jenner y se hizo un tratamiento en los labios, pero terminó pareciéndose más a Susy Díaz. Por una tontería, se arruinó la cara. Lo peor de todo es que le han puesto unas sustancias baratas y, según los doctores que hemos visitado, parece que no tiene solución. Ella ahora mismo se encuentra devastada. Lo peor de todo es que jamás me contó de esta decisión. Si soy su pareja, al menos me lo hubiera comentado y entendería algo.

Me siento mal por lo que le diré, pero no me gusta nada su nueva apariencia. ¿Qué hago, doctora? La quiero, pero estoy enojado y hasta he pensado en suspender el compromiso. Ayúdeme.

OJO AL CONSEJO

Querido Adolfo, entiendo tu malestar, pero en estos momentos Ayllin te necesita más que nunca. Si la amabas y estabas dispuesto a pasar el resto de tu vida con ella, una situación como esta no me parece suficiente para tirarlo todo por la borda. En todo caso, lo único que te gustaba de ella era su apariencia. Analiza bien las cosas y toma la mejor decisión. Suerte.