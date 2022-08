Al mascar chicle, la goma que entra en contacto con el esmalte dental pegándose y despegándose con la masticación puede retirar algún resto de alimento. Sin embargo, puede cargar azúcares que se desprenden adhiriéndose al diente y provocar caries. También algunas variedades de estas golosinas están cargadas de colorantes que pueden pintar la pieza dentaria.

La goma de mascar puede estar hecha de un material natural o sintético (resina de goma), conservantes, saborizantes y endulzantes que el estómago no puede disolver de la misma manera que descompone otros alimentos, por ello no se debe tragar ni proporcionárselo a niños porque aún no entienden su impacto.

Mascar chicle podría tener algunas ventajas como aliviar el mal aliento, pero las desventajas como estimular la secreción de jugo gástrico y llenarse de gases o causar caries obliga a que cada individuo evalúe su conveniencia. De mi parte, podría consumirse eventualmente y de las versiones sin azúcar ni colorantes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: alertas en la alimentación del adolescente

Comer para vivir: Dieta para dormir mejor

Comer para vivir: ¿Está bien tomar jugos?

Comer para vivir: Saludos a Arequipa y Huánuco