Carismática, atrevida, pero sobre todo muy humilde. Así es Lourdes Gutiérrez, más conocida en el mundo de las redes sociales como la “Cholita Lu”, una joven puneña que cautivó a millones de usuarios en TikTok con sus divertidos bailes y que hoy está cumpliendo uno de sus más anhelados sueños: conducir un programa de televisión.

Diario OJO fue en búsqueda del nuevo jale de Willax Televisión para conocer la historia de esfuerzo y sacrificio que hay detrás de su éxito.

¿A qué te dedicabas antes de convertirte en una popular tiktokera?

Yo vendía de todo: golosinas, ropa, aguas frescas de piña y de mango. Estas bebidas eran muy consumidas en la feria entre Perú y Bolivia.

¿Qué te impulsó a compartir videos bailando en las redes sociales?

Yo crecí en medio de la música, siempre me ha encantado bailar. Por eso me animé a subir videos en pandemia, como todos. Desde que nací, mis padres se dedicaban a quemar música en Cd’s, lo que se llama piratearía, por eso yo me sabía todos los ritmos. Luego, ellos dejaron ese negocio porque apareció Youtube.

¿Qué opinaba tu familia de tu contenido en un inicio?

Siempre tuve el apoyo de mis padres, pero tenía un tío al que no le gustaba que me grabara. Él decía que estaba haciendo el ridículo. “La gente habla que andas moviendo el trasero”, comentaba. Mi papá respondía, “mi hija quiere bailar, a ella le gusta”. Incluso, mis vecinas también decían que hacía el ridículo y ahora me piden saludos. Mis papás están felices, me dicen que siga adelante, y mis hermanos igual.

¿Cómo tomabas las críticas?

Yo respondía que bailar no tenía nada de malo. En las redes, mayormente, entre las mujeres nos criticamos. Por ejemplo, ahora me maquillan y una vez leí en un live, “cómo una cholita se va a maquillar”. Entonces, pensé, ¿qué tenemos de diferente? Antes estos comentarios me afectaban, pero ahora pienso que seguro han tenido un mal día.

Ahora te vemos conquistando las pantallas. ¿Cómo tomaste la propuesta de ser parte del reality “Posible” junto Gian Piero Díaz y el director de cine Gino Tassara?

Era un sueño para mí llegar a la televisión. Yo veía a otros tiktokers en la tv, pero nunca pensé que lo lograría y menos como conductora. Yo pasé un casting, pero dije que no tenía experiencia conduciendo. Gian Piero y Gino dijeron que me ayudarían. Todo está saliendo a la perfección. Las polleras llegaron a la televisión. (Risas)

¿En qué otra faceta te gustaría incursionar?

Otro de mis sueños es cantar y sé que voy a lograrlo. Me gusta el huayno sureño de Puno y desearía hacer un dúo o compartir escenario con Yarita Lizeth. También quisiera participar en una película porque puedes interpretar muchos personajes y quiero estudiar inglés, quizás algún día me iré a Nueva York. (Risas)

1.8 millones de seguidores en TikTok y 128 mil en Instagram. La encuentran como @lacholitaluoficial.

Lourdes Gutiérrez - Tiktokera y conductora

Tiene 26 años, estudió Pastelería y su próxima meta es incursionar en la música y actuación. Hoy es parte del elenco de “Posible”, el primer reality de emprendedores en Perú que se transmite todos los sábados, a las 3:00 p.m., por Willax Televisión.

