A pocos días de las celebraciones de fin de año, muchos planean comprar o regalar un celular, aprovechando las ofertas del mercado. Ante ello, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) recomendó adquirirlos en tiendas, centros comerciales, entre otros establecimientos formales, que brinden las garantías de una compra segura, para evitar un posible bloqueo del celular.

¿Por qué una empresa operadora puede bloquear un equipo móvil? De acuerdo con el Decreto Legislativo 1338, todo celular reportado como robado, perdido, con IMEI alterado (duplicado o clonado) o que no figure en la lista de equipos válidos (lista blanca) será bloqueado y quedará inoperativo en cualquier operador del país.

Quienes compren un celular con IMEI alterado (duplicado o clonado) e intenten activarlo con un chip, recibirán un mensaje de texto en el que se les informará que su equipo será bloqueado en un plazo máximo de dos días hábiles. Si no está de acuerdo, el abonado debe acudir a la empresa operadora que le presta el servicio para presentar un cuestionamiento al bloqueo.

La empresa operadora realizará las validaciones correspondientes y procederá con el desbloqueo, de ser el caso.

1- ¿Qué hacer si me bloquean el celular? La empresa operadora puede bloquear el celular en caso se trate de un equipo robado. Si no está de acuerdo, debe acudir a la empresa operadora que le brinda el servicio para presentar un cuestionamiento al bloqueo.

2- ¿Cómo proceder ante un reclamo? En caso no esté conforme con la respuesta dada por la empresa operadora, puede solicitar que su cuestionamiento sea elevado al Osiptel para su revisión, que se pronunciará en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la información.

3- ¿Cómo comprobar que mi equipo no es robado? El Osiptel recomienda corroborar que el IMEI lógico del equipo —obtenido al marcar *#06# en el dispositivo— coincida con el IMEI físico o impreso, ubicado en la parte posterior del celular, en la bandeja del chip o detrás de la batería.

Pueden ingresar a Checa tu IMEI del Osiptel (https://checatuimei.osiptel.gob.pe), donde podrán verificar si el IMEI del equipo figura como robado, perdido, clonado o inválido.