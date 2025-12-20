La Asociación de Ayuda al Niño Quemado (ANIQUEM), y la Fundación Rústica, lanzaron la campaña “Donar por Yape” la suma de 30 soles para ayudar a “sanar cicatrices” de los menores que sufren de este doloroso problema. El éxito de esta campaña permitirá atender a más de 100 pacientes.

“No es importante la cantidad pero sí es importante que te pongas de pie porque esta cadena de amor, que es a través del Yape, dura hasta el 30 de diciembre. Todos pueden sumarse a la campaña de ayuda con solo Yapear al número 945 947 436”, exhortó el presidente de Fundación Rústica, Mauricio Diez Canseco.

“Desde su creación vengo apoyando a ANIQUEM como lo hizo mi padre. Siendo yo un niño mi padre me llevó al hospital con ayuda para los niños quemados y eso marcó mi vida”, afirmó Diez Canseco.

Fundación Rústica llevó un show navideño y numerosos regalos para los niños quemados en plena recuperación, que no se cansaron de bailar y cantar con las integrantes de Doradas&Orquesta, encabezadas por Aixa Sosa, novia de Mauricio Diez Canseco.

“El señor Mauricio tiene un lugar muy especial en el corazón de ANIQUEM porque es, junto con mis directores que son fundadores, los que nos acompañan a solventar los gastos de muchos de nuestros pacientes, cómo no estar agradecida, porque nos ayudan a ayudar”, aseveró la vocera oficial de ANIQUEM, Juany Burga.

Burga Informó que, con 26 años de funcionamiento, ANIQUEM hasta la fecha ha atendido a más de 7 mil pacientes de Lima y provincias. Les brindan atención gratuita tanto en terapia física, terapia ocupacional, hidroterapia, las prendas compresivas.

“Cada paciente se lleva dos prendas una para que lo lave y otra para que la use. Y cuando el paciente ha sufrido quemaduras en el rostro, se le entrega una mascarilla de silicona, que es muy importante para que el paciente tenga un tratamiento exitoso”, enfatizó.

Igualmente resaltó la importancia del tratamiento psicológico que brinda ANIQUEM, a los pacientes. “Porque podemos sanar las cicatrices de la piel, pero las cicatrices del alma son las más difíciles de sanar. Ahí tenemos que trabajar con el padre de familia, con el paciente y con el colegio para evitar el bullying. Entonces es un trabajo muy completo”, enfatizó Burga.

Aseguró que hay un acompañamiento del paciente hasta los 18 años para que se reinserte a la sociedad y se le brinda becas gratuitas para que puedan postular a la universidad y se les acompaña hasta que sean profesionales exitosos. Reveló que ahora también atienden a adultos, mayores de 18 años, quienes vienen derivados de diferentes hospitales del país.

Juany Burga y Mauricio Diez Canseco también hicieron un llamado a los padres de familia, a los adultos, para evitar celebrar las fiestas de Navidad con pirotécnicos. “Esta Navidad tiene que ser de amor y no de dolor. Se convierte en dolor cuando nuestros pequeños sufren quemaduras solo por una negligencia, por no tener cuidado los adultos, porque si los amamos tenemos que cuidarlos”.

“Es triste decirlo, pero en Navidad se incrementan los pacientes, un número importantísimo de niños después de Navidad, después de Año Nuevo, vienen con quemaduras muy graves, con mutilación de dedos, con pérdida de visión, con pérdida de audición, porque los petardos, lamentablemente, tú no sabes a dónde van a reventar”.