El mundo de los fuegos y las brasas vive un momento de crecimiento sostenido en el Perú y uno de sus principales referentes es Celso Mauricio, chef especializado en parrilla y carnes, con una trayectoria que se inició hace más de dos décadas en Nueva York. Su carrera combina técnica, formación internacional y una mirada cercana al público, lo que lo ha posicionado como una voz autorizada dentro del rubro parrillero.

Chef profesional y asesor gastronómico, es juez internacional certificado por la World Barbecue Association (WBQA) y la Kansas City Barbecue Society (KCBS), además de integrar el directorio de la Asociación de Parrilleros del Perú, desde donde participa en la supervisión de torneos y procesos de capacitación a nivel nacional. Su experiencia incluye años de trabajo en distintos proyectos gastronómicos y su participación en ferias especializadas tanto en el Perú como en el extranjero.

TIPS

Conocido en el medio gastronómico y en redes sociales como Grillman, Celso Mauricio es considerado hoy uno de los referentes del mundo de las brasas en el país. Desde esa experiencia, entiende la parrilla como una práctica que va más allá del servicio tradicional y la concibe como una experiencia que involucra técnica, aprendizaje y disfrute, acercando este universo tanto a aficionados como a quienes buscan profesionalizarse.

Uno de los pilares de su trabajo es el respeto por el producto. Para Celso, menos es más. Evita el exceso de condimentos y apuesta por resaltar el sabor natural de la proteína. “La parrilla debe permitir que la gente experimente primero el verdadero sabor de la carne”, sostiene.

Entre sus principales tips parrilleros, destaca la importancia de elegir insumos de buena procedencia y cortes de calidad, ya que una buena parrilla empieza antes de encender el fuego. Recomienda también mantener la parrilla limpia y en buen estado, además de usar utensilios adecuados, como pinzas en lugar de trinches, para evitar pinchar la carne y perder jugosidad.

Otro consejo clave es el control del punto de cocción. Celso sugiere el uso de un termómetro de alimentos como una herramienta fundamental para aprender a reconocer los términos de la carne y lograr cortes jugosos y llenos de sabor. Para él, dominar estos detalles marca la diferencia entre una parrilla común y una bien ejecutada.

Desde su mirada, el crecimiento del mundo parrillero en el Perú responde a la propia identidad gastronómica del país. Cada vez hay mayor interés por aprender, más espacios especializados y más emprendimientos vinculados a las brasas, lo que convierte a la parrilla en una nueva opción de desarrollo profesional y empresarial con proyección a futuro.

Su trabajo lo ha llevado a cocinar para diversos artistas nacionales (Tilsa Lozano, Christian Meier, Yahaira Plasencia, Gianella Neyra, Jorge Luna, Daniela Darcourt, GianMarco y Patricia Portocarrero, entre otros), experiencia que le ha valido ser reconocido también como “el parrillero de los famosos”. En los últimos años ha sido expositor en ferias como Perú Mucho Gusto y el Peru to the World Expo en Nueva York, donde recibió un reconocimiento a la excelencia en 2025.

Para este año, Celso Mauricio proyecta seguir vinculado a espacios de formación, experiencias gastronómicas y difusión del mundo de las brasas, con el objetivo de consolidar la parrilla como una disciplina gastronómica con identidad propia dentro de la escena gastronómica y emprendedora del Perú.