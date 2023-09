A medida que nuestros seres queridos envejecen, requieren una atención especial, incluyendo la adaptación de algunos lugares del hogar para garantizar su máxima seguridad y prevenir que no sufran caídas o accidentes de forma involuntaria. No obstante, lo recomendable es ir implementando algunos cambios conforme vayan apareciendo esas nuevas necesidades de manera que esta transformación no resulte traumática. En ese sentido, tome en cuenta los siguientes consejos.

REGLAS GENERALES. El cuidado principal es eliminar los obstáculos que dificulten el paso y la movilidad de los adultos mayores como macetas, mesitas poco estables, alfombras, etc. También utilizar protectores para las esquinas, así los protegerán de posibles lesiones.

HABITACIÓN. Debe estar perfectamente iluminada para facilitar una buena visión, evitar el riesgo de caídas y crear un ambiente más cómodo y acogedor.

COCINA. Los armarios de uso diario del adulto mayor deben estar al alcance de su estatura. En caso, los estantes estén en altura, expertos de Promart sugieren la fabricación de una pequeña escalera que les pueda brindar soporte y estabilidad al momento de alcanzar objetos.

BAÑO. El mayor porcentaje de las caídas de personas mayores tienen lugar en este ambiente por eso es conveniente colocar superficies antideslizantes. También puede añadir asas o barandas para que se sostengan al entrar y salir de la ducha y, si es necesario, incluya un asiento totalmente de plástico y materiales inoxidables que les hará más sencilla la tarea de bañarse.

TELÉFONO. Las personas ancianas deben tener acceso al teléfono de forma permanente, así como a una agenda con los números importantes lo bastante grandes para que sean visibles con facilidad.

MENOS ES MÁS. Si bien algunos objetos de seguridad son importantes para velar por el bienestar de los adultos mayores, a veces solo se trata de minimizar los riesgos.

CALIDEZ. Procure que estos cambios no conviertan el hogar del adulto mayor en un espacio ajeno. Rodéelos de sus recuerdos y de las cosas que le gustan.

Según el INEI, el 39,6% de los hogares del país tiene entre sus miembros, al menos, una persona de 60 y más años.

