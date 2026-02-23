Al regreso a clases siempre implica un gasto para casi todas las familias, y muchos ya piensan en cómo organizar las compras de útiles sin que el dinero se les vaya de las manos. José Kohagura, especialista en finanzas de la Escuela de Educación Superior CERTUS, comparte consejos prácticos para tomar decisiones más ordenadas al financiar materiales y útiles escolares.

CRÉDITO. Si se usa crédito, la cuota mensual no debe superar un tercio de lo que queda libre del ingreso familiar después de pagar los gastos básicos. Es mejor destinarlo a artículos que duren varios años, como tablets o computadoras, para que la inversión sea útil y no afecte la economía del hogar.

COMPARAR. Antes de comprar, revisar precios en distintos puntos de venta, webs, mayoristas o importadoras permite elegir lo que realmente se necesita sin pagar de más. También es útil reutilizar materiales del año anterior que estén en buen estado, reduciendo así el gasto total de manera significativa.

REUTILIZAR. Aprovechar útiles que quedaron del año pasado y que todavía estén en buen estado reduce significativamente los gastos. Evitar compras innecesarias que solo aumentan la presión sobre el presupuesto familiar.

PLANIFICAR. Hacer una lista con los materiales que realmente se necesitan ayuda a organizar la compra y evitar gastar de más. Priorizar lo esencial y repartir las compras en varios días reduce la presión sobre el presupuesto familiar y evita compras de último minuto

VERIFICAR. Revisar la calidad de los productos antes de comprarlos ayuda a que duren más tiempo y no haya que reemplazarlos en poco tiempo. Desde mochilas resistentes hasta lápices y cuadernos, elegir materiales duraderos permite que la inversión rinda durante todo el año escolar y no genere gastos adicionales.

ORDENAR. Comprar los útiles en etapas y seguir un orden según lo que más se necesita primero ayuda a no gastar de más. Además, organizar los materiales por niño permite que todo esté listo a tiempo y evita confusiones o compras repetidas durante la preparación para el regreso a clases.

S/600 hasta S/1,200 bordea el costo de la canasta escolar, si se incluyen libros y tecnología, según la Cámara de Comercio de Lima.

