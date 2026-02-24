“Doctores de Guardia” reúne a un equipo sólido y dinámico que abordará la salud desde diferentes enfoques. El programa estará encabezado por el doctor Sebastián Arrieta, junto a la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro.

Este nuevo espacio busca convertirse en un punto de encuentro entre médicos y ciudadanos. Con público en estudio, ofrecerá una experiencia participativa donde las dudas reales de la audiencia encontrarán respuestas directas, explicadas en un lenguaje claro, cercano y fácil de entender.

Gisela Valcárcel señaló: “En tiempos como estos, la salud no puede sentirse complicada ni lejana. Esperamos que ‘Doctores de Guardia’ acerque al médico a casa, que sea la ayuda que millones de personas están necesitando. Estoy muy feliz de que este proyecto llegue a través de Panamericana Televisión”.

Con entusiasmo y compromiso, el equipo presenta esta propuesta con la intención de convertirse en un referente televisivo en temas de salud, fortaleciendo el vínculo entre los especialistas y los televidentes.

Desde este lunes 9 de marzo, “Doctores de Guardia”, por Panamericana Televisión.