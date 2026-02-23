En medio de la rutina diaria, es común que al iniciar o consolidar una relación de pareja algunos hábitos vinculados al bienestar personal queden en segundo plano. La reorganización de horarios y la adaptación a nuevas dinámicas pueden hacer que el descanso, la alimentación equilibrada y, especialmente, el movimiento pierdan espacio dentro de la agenda.

Sergio Pérez, jefe del departamento técnico de Smart Fit, explica que el autocuidado también se construye dentro de las relaciones.

“Cuando una persona entra en pareja, muchas veces cambia su rutina y deja de lado hábitos que antes formaban parte de su bienestar. El cuidado integral no es solo emocional, también incluye cómo nos movemos, cómo gestionamos el estrés y cuánto espacio le damos al cuerpo dentro de la vida diaria. Aprender a cuidar esos aspectos en pareja es una forma de construir relaciones más sanas”, señala.

Adoptar hábitos saludables en pareja implica más que entrenar juntos, requiere diálogo y acuerdos. Proponer cambios desde la invitación, como empezar con una caminata semanal o planificar comidas más equilibradas, puede ser más efectivo que imponer rutinas estrictas. Celebrar pequeños avances, compartir metas realistas y reconocer el esfuerzo del otro ayuda a que el estilo de vida saludable se construya de manera progresiva y sostenible.

¿Cómo se puede fortalecer hábitos saludables en pareja?

No se trata solo de entrenar, sino de compartir una meta común. Inscribirse juntos al gimnasio, salir a caminar después del trabajo o practicar un deporte en equipo puede transformar el ejercicio en un espacio de conexión.

Apoyar el proceso del otro, sin comparaciones ni presiones, ayuda a que el hábito se mantenga en el tiempo.

Proponerse desafíos alcanzables, como entrenar tres veces por semana o completar una carrera recreativa, genera motivación y sentido de logro conjunto.

No todo debe ser una sesión formal de entrenamiento. Caminar más, elegir actividades activas los fines de semana o reducir el tiempo sedentario también suma.

El bienestar integral no depende solo del ejercicio. Dormir bien y mantener una alimentación equilibrada refuerza los beneficios físicos y emocionales.

En un mes que invita a reflexionar sobre los vínculos, incorporar hábitos saludables puede convertirse en una forma concreta de fortalecer la relación. Cuidar el cuerpo y el bienestar emocional no solo mejora la calidad de vida individual, sino que también contribuye a construir relaciones más equilibradas y sostenibles en el tiempo.

