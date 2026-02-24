Los flats, desde balerinas y mocasines hasta mules y kitten heles, regresan con fuerza y combinan comodidad y estilo.

Ursula Asmat, Latam Marketing Lead de Bata, señala que son esenciales atemporales que se adaptan a cualquier estilo, como looks urbanos, clásicos o de oficina. Colores como el burgundy, tendencia desde el año pasado, se mantienen; mientras que los materiales frescos y plantillas con cushion aseguran el confort durante todo el día.

“Más allá de que estén de moda, lo interesante es cómo esta tendencia conecta con lo que hoy buscan las mujeres, ‘practicidad sin renunciar al estilo’. Ya no se trata de elegir entre verte bien o sentirte cómoda. La mujer actual, que trabaja, emprende, estudia, sale, viaja y tiene mil cosas en la agenda, necesita un calzado que la acompañe en todo ese ritmo sin pasar factura al final del día”, mencionó durante la presentación de la colección “Everyday Essentials”, una propuesta que apuesta por los llamados “básicos elevados”, piezas clásicas, pero reinterpretadas con detalles modernos y pensadas para el día a día.

Son esos zapatos que puedes usar con jeans y blazer para la oficina, pero que también funcionan con un vestido relajado para una salida después del trabajo.

1. Comodidad que se siente desde el primer paso

La mujer peruana prioriza la comodidad, sin importar el tipo de calzado. Por eso, las plantillas cushion aportan la sensación de descanso inmediato. Además, los materiales ligeros y frescos son perfecto para la transición entre el verano y los días más templados.

2. Versatilidad real

Los diseños en tendencia incluyen las balerinas clásicas, pero también versiones con puntas más estilizadas y modelos un poco más cerrados. “Hay opciones en negro clásico, ese infaltable del armario, y diseños con textura pitón para quienes buscan un toque más protagonista. La idea es que cada mujer pueda adaptarlos a su estilo, sea más urbano, más ejecutivo, más romántico o más minimalista”, asegura Asmat.

3. Moda sin etiquetas de edad

Ursula Asmat destaca que una joven puede llevar balerinas con un look relajado, mientras que una mujer de 35 o más puede integrarlas en outfits más estructurados. “No se trata de una edad específica, es una forma de vida donde tu look es tu manera de expresarte”, comenta.

