En 2026, algunos trabajadores podrían recibir una devolución del Impuesto a la Renta si pagaron más de lo que les correspondía. Con el aumento de la UIT, quienes estén en cuarta o quinta categoría y registren gastos deducibles tienen la posibilidad de recuperar parte de lo pagado.

Carlos Manrique, docente de Programas de Negocios y Comunicación en Medios Digitales de la Universidad Norbert Wiener, comparte estos consejos prácticos para revisar si les corresponde y cómo cobrarlo sin complicaciones.

DEVOLUCIÓN. La devolución se produce cuando las retenciones o pagos a cuenta superan el impuesto anual. Este año, con gastos deducibles hasta 3 UIT, algunos trabajadores podrían recuperar hasta 4,950 soles, según sus ingresos y gastos.

REGISTRO. Para recibir la devolución, debe registrar su Código de Cuenta Interbancario (CCI) en la SUNAT. Esto permite que el dinero se deposite directo en su cuenta y evita retrasos o confusiones.

SOLICITUD. Si la devolución no se realiza automáticamente o se considera que corresponde un monto mayor, se puede presentar la solicitud en la plataforma de la SUNAT. Para este año, el trámite se podrá iniciar a partir de marzo de 2026. Revisar los comprobantes y la información registrada ayuda a que el depósito se haga sin problemas.

GASTOS. Se pueden deducir gastos en servicios profesionales de salud, alquiler, aportes por trabajadoras del hogar y otros servicios con comprobante electrónico válido. Registrar estos gastos correctamente permite recuperar más y calcular mejor el impuesto anual.

ACCESO. Pueden acceder los trabajadores en planilla (quinta categoría) y quienes emiten recibos por honorarios (cuarta categoría), siempre que tengan pagos o retenciones en exceso y hayan registrado gastos deducibles.

ERRORES. No emitir comprobantes electrónicos, no registrar la cuenta bancaria o no revisar los datos en SUNAT puede retrasar la devolución. El dinero se deposita directo en la cuenta registrada y los plazos dependen de la validación de la información, por eso es importante revisar las notificaciones.

S/ 4,950 es el monto máximo que algunos trabajadores pueden recibir de devolución este 2026.