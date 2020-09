¡Se le subieron los humos! Mario Hart no para de hacer polémica. Hace unos días “La Noche es Mía” reveló donde se hicieron las consultas al equipo que maneja los contratos del piloto profesional, sobre un supuesto show a realizar en el mes de setiembre en la ciudad de Chiclayo.

"El precio por esa presentación sería de 3500 dólares por el show puesto en el escenario", se lee en uno de los mensajes enviados.

Sin embargo, tal parecer que esta no es la única exigencia del ahora divo y ex chico reality. Mario Hart fue convocado por el dueño del local '80 Divas', quien indicó para "Amor, Amor, Amor", que el ex de Leslie Shaw le pasó una lista de 'requerimientos' para evitar cualquier problema que podría surgir antes, durante y después del show.

"Pensé que era una persona humilde, más humana y que no tenía mayor inconveniente. Yo lo vi bastante homófóbico", manifestó.

Según señaló el gerente, el piloto de autos solicitó que pinten y limpien completamente el camerino, un baño privado, media docena de hombres de seguridad para que el público no lo toque, además, de un whisky etiqueta negra. No olvidemos que exigió que se coloque un barra entre el escenario y el público. ¡Así de exclusivo!

“En este local ¿dónde voy a poner un cordón de seguridad? Me dijo ‘No, para que no me toquen porque me puede pasar algo. Tú sabes que hay enfermedades’. ¿Enfermedades?”, señaló el dueño de la discoteca sobre las exigencias de Mario Hart.

Lo que más sorprendió al dueño del club nocturno fue que el cantante le pidiera que no haya una coanimadora o 'transformista' que lo acompañe en el espectáculo.

Cabe señalar que esta discoteca ha acogido diferente estrellas de la farándula local y ninguno presentó tal tipo de requerimientos para presentarse sobre el escenario, de acuerdo a lo expuesto por el dueño del local.

