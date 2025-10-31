La noche de Halloween es una de las fechas más esperadas del año para quienes disfrutan expresar su creatividad a través del maquillaje. Esta celebración se ha convertido en el escenario perfecto para experimentar con el color, las texturas y los contrastes, donde el rostro se transforma en un lienzo para expresar personalidad y encanto.

Este 2025, las tendencias apuntan a looks más elegantes pero fáciles de recrear, que combinan el misterio de la temporada con toques artísticos.

Según Cynthia Valera, experta en maquillaje de la edición que Natura Faces ha lanzado por Halloween, esta celebración marca un retorno al glamour oscuro con propuestas que mezclan acabados brillantes, delineados intensos y labios ultramate, logrando un estilo moderno y versátil. “En los últimos años, el maquillaje se ha convertido en el verdadero protagonista de Halloween. Con el uso de texturas metálicas, delineados precisos y tonos de labios intensos, es posible transformar cualquier look en uno impactante y lleno de carácter en pocos minutos”, comenta.

La experta comparte una rutina de cuatro pasos para lograr un maquillaje llamativo de bruja chic:

Paso 1.- Sombras con acabado metálico

Comienza iluminando los párpados con la sombra charming pearl, para dar un brillo con efecto perlado. Luego, para intensificar la mirada, difumina con el tono mystery purple en la cuenca del ojo y finaliza con black desire en la línea de las pestañas inferiores. Las sombras de textura cremosa permiten lograr un efecto elegante y duradero, ideal para toda la noche.

Paso 2.- Ojos encantados

Para una mirada más intensa, utiliza un delineador en la línea superior de las pestañas y en el lagrimal para conseguir un efecto intenso y misterioso. Este trazo preciso es clave para definir el make up y aportar ese toque dramático que caracteriza el look de bruja.

Paso 3.- Detalles artísticos

Halloween es la ocasión perfecta para agregar toques creativos. Con el lápiz para ojos negro, puedes dibujar telarañas o líneas finas desde el extremo del ojo hacia los pómulos, siguiendo la forma natural del rostro. Estos pequeños detalles dan personalidad sin sobrecargar el maquillaje, haciendo que la mirada sea la verdadera protagonista.

Paso 4.- Labios hechizantes

Para cerrar el maquillaje con un toque de impacto, aplica un labial líquido mate, en tono marsala night o violet. Este aporta un color intenso.

