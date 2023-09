La fibra es un nutriente que pertenece a la familia de los carbohidratos pero, a diferencia de los almidones y azúcares que conocemos como, por ejemplo, la papa, el arroz, el pan, etc., la fibra no es digerible por las enzimas del cuerpo ni la asimilamos, es decir, no llega a la circulación sanguínea.

La fibra que está contenida en los alimentos como verduras, frutas, semillas, entre otros, llega intacta al colon (intestino grueso), que es el lugar donde actúa y nos da los beneficios. Este componente es necesario para formar el bolo fecal, limpiar el colon y mantener en equilibrio la microbiota intestinal.

La fibra dietética no es una sola, hay muchos tipos presentes en una variedad de alimentos. Es un nutriente que el cuerpo necesita todos los días, el requerimiento diario de fibra es de 25 a 35g para el adulto. La data sobre hábitos de consumo muestra que los peruanos no cubren sus necesidades de fibra.

