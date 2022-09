En su infancia, lo que más disfrutaba Hillary de ver televisión eran los spots publicitarios. Si alguien osaba cambiar de canal, ella ponía el grito en el cielo, y es que su parte favorita era disfrutar de la creatividad de cada comercial. “Desde muy chica identifiqué que me gustaba ese mundo sin saber que era la carrera de Comunicación y Publicidad, que fue lo que terminé estudiando”, nos cuenta. Tener una vocación clara, a tan corta edad, le valió para ganar experiencia en diversos puestos y poder crear, en febrero del 2018, INSIGHT, un espacio con más de 90 mil seguidores en Instagram y 55 mil en TikTok, desde el que comparte información valiosa de las marcas -como campañas, lanzamientos, rebrandings y más-, tendencias de publicidad, casos de éxito, oportunidades laborales y por supuesto un constante apoyo a los emprendedores. En simultáneo, trabaja como Subgerente Adj. de Estrategia de Marca en el BCP, y asesora marcas de forma independiente.

Diario OJO conversó con la reconocida comunicadora sobre la importancia de las estrategias de marketing y publicidad para consagrar un emprendimiento.

¿Cuál es la visión del panorama actual del marketing digital en nuestro país? Avanza a pasos agigantados. Todo cambia de un día para otro, todo se actualiza y quien se duerme pierde. Lo bueno es que el marketing digital es medible y súper específico. Logras saber no solamente a cuanta gente has impactado, sino que también puedes dirigir de manera muy específica a quiénes quieres impactar y así optimizar tu presupuesto. En digital tú puedes dirigir un contenido para impactar específicamente a un público o persona. Cada vez más emprendedores están apostando por la publicidad digital por lo práctica, rápida y accesible que es en comparación a otros medios.

A tus 25 años tienes casi 8 años de experiencia, ¿qué obstáculos haz sorteado a lo largo del camino? Me siento afortundada de haber podido empezar a corta edad en mi carrera aunque, a veces, he sentido la sensación de que por ser joven no se valore mucho mi opinión, es una percepción que me ha quedado muy pocas veces gracias a Dios. Siempre trato de demostrar que la experiencia que ido ganando es súper valiosa y me gusta compartirla con los demás. Hoy trabajo con horario de oficina en BCP, también vivo del marketing digital y eso me da vida. Aparte, hago publicidad. Vivo esto que tanto me gusta en todos los ámbitos.

¿Qué retos enfrenta un publicista? Lo muy rápido que todo cambia, salen tendencias muy inmediatas, todo es como para ayer. Tiktok ha creado cierta capacidad de crear tendencias de 1 minuto, que era algo que antes no sucedía. Hoy en día hay tendencias que uno tiene que aprender, practicarlas un par de veces y sacarlas. En publicidad quien se queda dormido, muere, y eso lo sabemos con algunos casos como Kodak o Blockbuster.

A raíz de la pandemia, ¿ha cambiado el concepto que tenían los emprendedores sobre el marketing y publicidad? Yo considero que sí ha cambiado porque, de repente, antes no lo veían como algo tan importante. Y, hoy en día, hay esa necesidad de marcar la diferencia. Hay emprendimientos que tienen un branding impecable, que han invertido en una imagen para su marca que hace que, desde que nace, tengan un camino seteado como algo positivo. Muchas marcas empezaron a hacer publicidad digital en pandemia, en redes sociales principalmente, porque es lo más práctico para implementar y lo más alcanzable a nivel dinero. En Instagram, por ejemplo, puedes poner 5 soles a una publicación, es algo mucho más accesible. Ese rol han tomado los emprendedores con el mundo digital, han empezado a crear contenido. Yo dicto un taller de marketing de contenido para emprendedores, que ya lo he dictado 13 veces, ha tenido más de 600 alumnos. El 21 de septiembre dicto el taller número 14 que te ayuda a crear contenido para una marca. Ya tengo los últimos cupos.

¿Cuáles son los errores comunes de los emprendedores en las redes sociales? Empezar con una imagen de marca de la cual no están seguros y luego tener que cambiar su diseño o hasta nombre justo cuando está creciendo, no tenerle fe a las redes sociales, no crear contenido activamente y esperar que los clientes caigan por sí solos.

¿Qué opinas de la compra de seguidores para páginas en redes sociales? Para mí es un pecado. Instagram revisa cuánta gente interactúa con tus publicaciones y, si compramos seguidores y luego hacemos historias; es probable que las vean con las justas dos personas. La plataforma va a ver que la gente que sigue la cuenta no tiene interés por su contenido porque no es llamativo ni da información de valor, así que no lo va poder seguir mostrando a más usuarios. En cambio, si a pulso ganamos nuestros seguidores, ellos van a estar interesados en el contenido, le van a dar like, van a guardarlo, compartirlo o comentarlo. Comprar seguidores afecta nuestro negocio y su presencia en redes.

¿Qué contenido es el más consumido en tu plataforma? La inspiración es contagiosa, es un poco de cómo nace INSIGHT porque cuando necesitas dar una solución, para cualquier carrera, tienes que tener en tu background de todos los casos de casos chéveres que te hicieron sentir ese efecto como “wow” para crear esta nueva solución. INSIGHT lo siguen abogados, médicos, psicólogos. Es para todo aquel que lleve esa chispita de curiosidad y que quiere llenarse de inspiración porque pueden conocer casos de éxito que, a futuro, te pueden llevar a resolver algún problema o hacer algún cambio en tu marca. Los contenido que más se ven son los Lunes de chamba, con ofertas laborales de distintas carreras. Detectives, una sección de búsqueda de cosas distintas, novedosas a nivel producto, algún panel, algún afiche. Los casos de publicidad donde hay un aprendizaje que podamos sacar o algo increíble que resaltar o, quizás, no tan bueno, pero que podemos llevárnoslo de aprendizaje.

Uno de los principales retos en marketing es hacer un video o post funcione. ¿En base a tu experiencia, qué ingredientes debería tener un contenido para ser 100% efectivo? Debe ser enganchador, debe poder ir a la vena, decir en los primeros dos segundos algo que ese usuario para quien lo creaste, esté buscando. Un contenido que genere curiosidad, tratando de apelar a la curiosidad. No expandirse ni irse por las ramas.

¿Cuáles serían los tips esenciales que debería seguir un emprendedor para hacer crecer su comunidad en las redes sociales? El mejor tip es crear información que le gustaría ver a esa persona como cliente. Tienes que conocer a tu público para entender qué está buscando, qué quiere.

¿Alguna vez pensaste en rendirte como creador de contenido? Sí, pero INSIGHT es parte de mí. Es una comunidad llena de amigos que creé para construir mi marca personal, para hacer que la gente conozca lo que hace un comunicador, un marketero, un publicista y romper el mito de que cuando no sabes que estudiar, “estudias Comunicaciones porque es lo más fácil”.

+800 post en su cuenta de Instagram @insight_pe. Una de sus secciones más populares son los Lunes de Chamba.

ALGO MÁS. Comunicadora especializada en publicidad con mención profesional en Marketing Estratégico. Más de 7 años de experiencia liderando campañas de publicidad, redes sociales, necesidades de branding y proyectos de marca.

