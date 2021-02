Es uno de los sueños más frecuentes e incómodos que uno pueda tener, especialmente si ya se tiene una nueva pareja. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, pues soñar con un antiguo amor no necesariamente significa extrañarlo. ¿Quiere saber cuáles son sus significados? Lo invitamos a seguir leyendo.

Soñar con el ex en la intimidad

Si ha soñado que está manteniendo relaciones sexuales con su anterior pareja, esto puede significar que echa de menos la intimidad con esa persona y una parte de usted está tratando volver realidad ese anhelo. O también puede significar que extraña el sexo en general y la necesidad de sentirse deseado.

Soñar con un recuerdo de la ex pareja

Es más que todo un sueño terapéutico, pues su cerebro está recordando los momentos agradables que vivieron juntos. Sin importar cómo terminaron, este sueño significa que le guarda un cariño especial y no hay resentimiento de por medio.

Soñar que su ex tiene un nuevo amor

Su interpretación dependerá de lo que usted sienta en el sueño. Si, por un lado, se siente en paz, esto quiere decir que realmente está feliz de ver a su ex pareja con alguien más. Por otro lado, si presenta sentimientos de dolor o cólera, es probable que aún no lo haya superado por completo y se sienta reemplazado.

Soñar que lo visita un ex lejano

Este puede ser un sueño bastante confuso, ya que es una ex pareja que no ve desde hace años y que casi no recordaba. ¿Qué significa entonces? Lo más probable es que eche de menos sus años de juventud y la sensación de libertad que esta le ofrecía.

Soñar con la muerte de la ex pareja

Si ya mantiene una nueva relación y tiene este sueño, lo más probable es que sienta inseguridad por cometer los mismos errores del pasado. Al contrario, si está sin pareja, esto significa que le teme fuertemente a la soltería y a los malos comentarios que provoca.

Sin embargo, si usted es quien mata a su ex pareja, eso quiere decir que siente un gran resentimiento hacia esa persona y que las cosas no terminaron como usted hubiera querido.

