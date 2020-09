¿Qué quiso decir? ¡Tilsa Lozano duda sobre los "viajecitos" de Julieta Rodríguez a Panamá!

"Te pagan 1500 dólares, por andar con la persona íntimamente", dijo el Zorro Zupe en 'El valor de la verdad' y aseguró que las chicas que viajan por dos o tres días a Panamá están metidas en "otro business". Esta situación despertó las dudas de Tilsa Lozano, quien en 'Amor, amor, amor', le preguntó al Zorro Zupe por qué Julieta Rodríguez viajaba tan seguido a Panamá.

"Dicen que hay ciertas chicas que van a Panama, tú mismo lo dijiste, a hacer cosas turbias... Y estas chicas que van a Panamá tan seguido por dos días o hasta un día, ¿a qué van? ¿A hacer shopping? A mi no me vas a meter ese cuento. Tú sabes que en el momento en que yo estuve de flor y ganaba muy bien, no me iba un día a Miami. ¿A qué van?", preguntó Tilsa Lozano.

El ' Zorro Zupe' respondió: "Hay varias chicas que hoy vemos en pantallas de televisión, en realities, que viajan mucho a Panamá, que yo sé, que a mí me consta que van a hacer cosas extrañas a Panamá. Es más, hay otra chica que está en televisión que es la que convoca para hacer estas cosas extrañas en Panamá... Porque se van allá un fin de semana y regresan con 6, 7 u 8 lucas gringas".

Lo que no se esperaba el Zorro Zupe es que Tilsa Lozano tenía el registro migratorio de Julieta Rodríguez quien viajó a Panamá el 4 de junio y un regreso en 6 de junio (solo dos días) y volvió a entrar a Panamá el 13 de agosto y retornó el 15 de agosto (nuevamente dos días). Además, del 6 de agosto al 9 de agosto estuvo en Miami y del 10 al 13 vez en Estados unidos.

"Las chicas que van a Panamá dos o tres veces en un año, ¿a qué van? Como tu amiga Julieta" volvió a preguntar Tilsa Lozano. "Yo no sabía que había tenido entradas a Panamá. Tendría que preguntarle para qué fue", respondió el Zorro Zupe.

Cabe recordar que durante su participación en 'El valor de la verdad' el Zorro Zupe declaró: "Cuando las chicas van mucho a Panamá es porque ya están metidas en otro 'business'... Las personas que estamos detrás si lo sabemos, por algunas propuestas que hemos escuchado o hemos recibido. Hay chicas que viajan a Panamá para ser damas de compañías de empresarios de allá, extranjeros. Pasa bastante". ¿Tú qué opinas?

¡Tienes que ver esto! ¡Más de una vez! Le ofrecieron dinero al Zorro Zupe por “conocer” a una chica