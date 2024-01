Con el carisma y cariño que la caracteriza, Nélida Pintado y su familia han recorrido todas las ferias independientes a su alcance para ofrecer sus paletas artesanales. Desde 2019, la emprendedora ha luchado incansablemente por hacerse un lugar en el rubro de heladería y, este verano 2024, está lista para conquistar a todos sus comensales con mucha pasión, amor y sabor a Perú.

¿A qué se dedicaba antes de emprender?

Yo no tengo una carrera profesional, así que trabajé por un tiempo como teleoperadora. Pero cuando me convertí en madre tuve que dejar de trabajar porque mis hijos tenían muchas alergias y necesitaban de mi cuidado. A pesar de ello, yo no quería quedarme en casa sin aportar al presupuesto de mi familia.

¿Cómo decide vender paletas artesanales?

Yo preparaba helado en casa para mis hijos. Por sus alergias, ellos no podían comer muchos saborizantes, pero me resultaba muy costoso porque hacerlo con fruta natural es un gasto mayor. Eso me desmotivaba mucho porque pensé que sería difícil de vender, pero hemos tenido mucha aceptación.

Entonces, ¿cómo logró sacar adelante su negocio?

En ese momento no sabía que existía un público que sí valoraba los productos artesanales y que estarían dispuestos a pagar un poco más por la calidad de mis productos. Luego de llevar el curso de Aprende a Emprender y salir ganadora, mi perspectiva cambió mucho y me di cuenta de que mi producto sí podía ser aceptado si buscaba mi propio público.

¿Qué diferencia a Nella Paletas?

Nosotros trabajamos nuestro propio helado artesanal con frutas y cacao peruano. El Perú es tan rico que vale la pena compartirlo en nuestro helado. Si nuestra comida es tan apreciada, nuestros postres también lo pueden ser. Tenemos más de 30 sabores.

¿Dónde podemos encontrar sus productos?

Todavía no tenemos un local propio, pero este último año estuvimos creciendo mucho con nuestra participación en ferias locales como el Hola Fest, Feria Planet, la Feria Marciana, etc. En nuestras redes actualizamos los puntos donde estaremos vendiendo. Nuestra meta es abrir pronto un espacio físico para recibir a nuestros clientes.

