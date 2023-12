Hoy no iba a ser un día normal en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, no para los pasajeros del vuelo a Tumbes de las 6:05 p.m. de la aerolínea Sky.

El pasado miércoles 20 de diciembre, el proceso de embarque se desarrolló con normalidad. Los viajeros, muchos regresando a su ciudad de origen en el norte y otros alistándose para pasar una calurosa Noche Buena tal vez en alguna playa tumbesina, se encontraban en la sala de embarque esperando a que el personal de la aerolínea los llame para iniciar el proceso de abordaje. Todo con normalidad.

“A Los pasajeros del vuelo H2 5324 de Sky con destino a Tumbes se les informa que se da inicio al proceso de abordaje por la puerta B5″, se escuchó decir por el altavoz. Presurosos, todos, y de forma ordenada comenzaron uno a uno a presentar sus tickets de embarque. En esta ocasión no se había instalado la manga para acceder al avión, tenían que subir a un bus que los acercaría hasta la escalera para subir hasta la nave.

Papá Noel sorprende a pasajeros de avión a pocos días de Navidad. Foto: Difusión.

Escalón, a escalón, grandes y chicos inician su abordaje. Pero en la puerta de ingreso no solo se encontraban las aeromozas, en la misma puerta, un viejito con lentes y barba, de prominente barriga, esperaba a los viajeros para darles la bienvenida a bordo.

“Oh, oh, oh, bienvenidos al vuelo de Sky”, saludaba a todos. ¡Era Papá Noel! Aunque no estaba con su clásico traje rojo, pues vestía una gorra y pantalón de color morado, un polo con franjas blancas y moradas, guantes blancos y tirantes que le hacían juego, todos lo reconocieron por su inconfundible: Oh, oh, oh.

Los pequeños eran los más emocionados; y sus padres les decían “Mira, ahí está Papá Noel. Salúdalo”. Los niños aprovechaban la oportunidad para decirle al hombre de barba blanca que ya le habían escrito su carta pidiéndole muchos juguetes.

Aerolínea Sky celebró la Navidad por adelantado durante el vuelo Lima - Tumbes. Foto: Difusión.

“Hola, Papá Noel” se les escuchaba decir a los niños. Los adultos tampoco se quedaban atrás. La emoción de ver al personaje que trae los regalos en Navidad también los embargaba, y los selfies no se hicieron esperar.

Uno a uno y con mucha alegría, Papá Noel de Sky accedía a tomarse fotos, grabar saludos navideños y desear un buen viaje a los pasajeros. Pero ese solo fue el inicio del trayecto. Papá Noel había decidido dejar por un momento su trineo y viajar por avión a repartir los regalos. Y empezó con los pasajeros que iban en el avión.

Papá Noel repartió regalos y dulces entre los pasajeros de la aerolínea Sky. Foto: Difusión.

Entre risas, saludos y juegos, Papá Noel acompañó a los viajeros hasta su destino en Tumbes. En el trayecto realizó dinámicas y juegos con todos los que estaban a bordo, regaló pasajes de avión con destinos nacionales e internacionales, descuentos en futuras compras y muchos dulces. Todos salieron ganando. Fue un viaje inolvidable.