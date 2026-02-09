Llegar a la edad de jubilación genera muchas dudas sobre qué hacer con los ahorros de la AFP. Muchos se preguntan si es mejor retirar todo, recibir un pago mensual o combinar ambas opciones. Joel Boza, gerente de operaciones del afiliado en Prima AFP, explica de manera clara cómo funcionan cada una de las alternativas y qué considerar para mantener la seguridad económica y la tranquilidad en esta etapa.

RETIRAR. Al jubilarse, algunas personas prefieren retirar casi todo su fondo de AFP para disponer de dinero inmediato. Se puede sacar hasta el 95.5%, dejando 4.5% para EsSalud. Esto da libertad, pero elimina la pensión mensual y obliga a planificar el dinero por cuenta propia.

PROGRAMADO. El Retiro Programado entrega una pensión mensual con el saldo de tu cuenta, que se recalcula cada año mientras haya fondos. La AFP sigue administrando tu dinero, se genera pensión de sobrevivencia y, si no hay beneficiarios, el saldo puede heredarse

VITALICIA. La Renta Vitalicia Familiar garantiza un pago mensual de por vida para ti o tus beneficiarios. El saldo pasa a la aseguradora y puede pagarse en soles o dólares. Genera pensión de sobrevivencia, pero la herencia solo aplica si existe período asegurado y no hay beneficiarios.

DIFERIDA. La Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida primero entrega una pensión mensual por 1, 3 o 5 años administrada por la AFP, y luego una pensión de por vida a través de una aseguradora. Según el saldo y el período garantizado, puede generar pensión de sobrevivencia o herencia, combinando seguridad y liquidez.

ESCALONADA. La Renta Vitalicia Escalonada entrega la pensión en dos tramos: primero más alta durante un período definido y luego al 50% del inicial. Garantiza pensión de sobrevivencia y, si se contrató período asegurado y no hay beneficiarios, puede generar herencia en el primer tramo.

PROTECCIÓN. El dinero de la AFP siempre es del afiliado. Mientras recibe su pensión, los fondos se administran para generar rendimientos y mantener la estabilidad. Si fallece, sus beneficiarios reciben apoyo económico, ya sea en pensión mensual o herencia, según la modalidad elegida, asegurando tranquilidad para la familia.

4 % o 4.5 % de los fondos se destina a EsSalud, para la cobertura médica, mientras se cobra la pensión.