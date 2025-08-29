El pasado 20 de agosto se celebró el Día de la Papa Frita. Es el aperitivo más famoso del mundo y aunque Francia y Bélgica se atribuyen su creación en el siglo XVII, todos estamos de acuerdo en que es el acompañamiento perfecto que se caracteriza por destacar el sabor de platos peruanos como el pollo a la brasa y el lomo saltado.

No obstante, ¿quién dijo que solo podían servirse con sal? Rafael Piqueras, embajador gastronómico de Electrolux, enseña a convertir las papas fritas en un bocado gourmet con aceite de oliva, queso parmesano rallado y una suave salsa de mayonesa con ajo (alioli).

“Todos amamos las papas fritas. Con la técnica correcta y los ingredientes precisos pueden dejar de ser un complemento y transformarse en las protagonistas del plato. Aquí la freidora de aire es clave, porque en poco tiempo y con prácticamente nada de aceite las deja crocantes por fuera y suaves por dentro. Es la mejor opción para una alimentación más saludable, sin renunciar al placer de la buena gastronomía”, resaltó el reconocido chef.

Para prepararlas necesitas

Ingredientes

4 papas medianas cortadas.

1 cda de aceite de oliva.

1 cda de aceite de trufa.

1 cda de sal.

5 cucharadas de mayonesa.

Ajo (picado o molido).

Queso parmesano rallado.

Secreto de experto: Para cualquier preparación en freidora de aire es aconsejable precalentarla por cinco minutos a 160 grados. Esto ayuda a que los ingredientes se cocinen más rápido y queden más crujientes.

Preparación

Agregar aceite de oliva a las papas cortadas.

Colocar las papas en la freidora de aire por 15 minutos a 200 grados.

Para la salsa alioli: mezclar la mayonesa con el ajo.

Terminado el tiempo de cocción, retirar las papas fritas y agregar sal y aceite de trufa (si no se cuenta con aceite de trufa puede usarse aceite de oliva nuevamente).

Para terminar, servir el queso parmesano rallado sobre las papas fritas y disfrutar junto a la mayonesa con ajo (alioli).