El podcast es una herramienta poderosa para generar ingresos y construir una marca personal rentable. No basta con grabar y publicar. Para que realmente sea exitoso debe planificarse, generar contenido de valor y conectar con la audiencia para tener una comunidad fiel.

Alexis López Pacheco, jefe de Negocios de la Escuela Toulouse Lautrec, brinda cinco consejos efectivos.

1. Define bien de qué vas a hablar

Un podcast funciona mejor cuando tienes un tema claro y cuando tienes definido a tu público objetivo. Puede ser sobre historias reales, consejos prácticos, entrevistas o experiencias personales. Mientras más claro sea el tema, más fácil será llegar y encontrar nuevos oyentes. Lo ideal es poder centrar el tema en un tópico sostenible en el tiempo, que va seguir impulsándose con tendencias, virales y nuevas necesidades del mercado, Ejemplo: Mascotas, Vida saludable, deporte, vida aspiracional, educación y tecnologías, entre otras.

2. Habla con naturalidad y sé tú mismo

No es necesario hablar como locutor profesional. A la gente le gusta escuchar voces reales, cercanas y auténticas. Hablar como si conversaras con un amigo genera confianza. Es importante la autenticidad, el publico detecta ciertas actitudes como poses, frases muy superficiales o lenguaje no verbal sin sentido, el cual puede generar detractores.

3. Cuida el audio, aunque sea con lo básico

No se necesita un estudio profesional, pero sí evitar ruidos fuertes. Un celular con audífonos y grabar en un lugar tranquilo puede ser suficiente para empezar. Procurar tener un espacio destinado a la grabación o al menos acondicionado con lo necesario, para evitar cortes, fallas técnicas y sobre todo el aburrimiento del público por motivos técnicos y materiales.

4. Sé constante con los episodios

Es mejor subir un episodio corto todas las semanas que muchos al inicio y luego desaparecer. La constancia hace que la gente espere tu contenido. Recuerda que tu publico tiene una vida allá afuera y si bien puede destinar de su tiempo para consumir tu contenido, esto debe ser coherente en tiempos. Procura conectar con ellos mediante episodios en vivo, las cuales no solo pueden generar captación de nuevos consumidores, sino la promoción y fidelización de tu publico establecido.

5. Difunde tu podcast en redes sociales

Compartir los episodios por las redes sociales que estableciste, aplicando diversos objetivos que te permitan llegar no solo a tu publico establecido, sino también al público objetivo que aún no impactas. Crea comunidades con tus promotores, que les permita tener contenido exclusivo, la cual te permita a corto plazo sumar nuevos interesados.

Estrategias para rentabilizarlo

Publicidad. Las marcas pagan por anuncios y menciones de los episodios si la audiencia es clara y constante.

Suscripciones. Algunas plataformas como Spotify permiten a sus oyentes pagar por contenido exclusivo.

Contenidos patrocinados. Episodios creados junto a una marca integrando su mensaje de manera natural.

Venta de productos. Cursos, asesorías, libros, merchandising.