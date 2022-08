El páncreas es un órgano plano, alargado, de 200 g de peso y unos 20 cm de largo. Está conformado por una cabeza, cuerpo y cola. Está situado en la parte superior de la cavidad abdominal detrás del estómago e intestino.

Este órgano es fundamental para la digestión. Para poder absorber los nutrientes contenidos en el alimento, nuestro cuerpo los divide físicamente (ej. con la masticación) y químicamente (partiendo las estructuras gracias a las enzimas) reduciéndolos en porciones pequeñas para poder pasar a la sangre y ser trasladados a cada célula.

El páncreas se encarga de fabricar enzimas que parten químicamente las proteínas de las carnes de pollo, pescado, etc., de las grasas como de la mantequilla, aceituna, aceites, palta, etc. Sin el páncreas no podríamos aprovechar estos alimentos. Por otro lado, fabrica insulina, hormona responsable de regular la glucosa sanguínea.