Con la llegada de la pandemia, los niños pasan más tiempo dentro de casa para evitar que se contagien del COVID -19. Sin embargo, esto también los expone a los riesgos que existen cotidianamente en el hogar como las quemaduras. Ante esto Sulfanil brinda algunas recomendaciones para que los padres sepan cómo actuar ante esta situación.

Causas comunes de quemaduras

Son resultado del contacto con agentes térmicos, como el agua, objetos y vapores calientes, la llama del fuego, entre otros. En casa, los accidentes más frecuentes incluyen quemaduras con agua caliente (al volcarse una taza de café o leche caliente), vapor caliente (al destapar una olla) o tomar contacto con una superficie caliente (de una olla o de la parrilla).

¿Cómo actuar?

En todos estos casos, guardar la calma, dar tranquilidad al accidentado y trasladarlo a un lugar seguro será lo primero que haremos. Rápidamente (y de ser el caso, sin retirar las prendas de la zona afectada) refrescar la zona con agua corriente (del caño) durante algunos minutos para reducir el daño térmico y calmar el dolor. Acto seguido, usar un producto especial para quemaduras ya sea en polvo para mitigar el dolor y antisépticos para reducir la posibilidad de infecciones sobre agregadas. Recuerde, nunca use agua o compresas frías, ya que potenciarán las lesiones. Igualmente, no use productos caseros no aprobados para estos casos, como el aceite, la pasta dental, sal, emplastos u cremas cosméticas disponibles en casa.

OJO AL DATO:

Debe contar con un botiquín básico de productos que les permitan actuar de manera rápida ante cualquier accidente.

