Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, una fecha que busca crear conciencia sobre esta enfermedad y la importancia del diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos oportunos.

En este contexto, entidades como Magia – Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer desempeñan un papel fundamental al ofrecer apoyo integral a los niños en tratamiento y a sus familias a lo largo de todo el proceso.

El cáncer infantil irrumpe sin aviso y transforma por completo la rutina de los hogares, obligando a las familias a enfrentar consultas médicas constantes, tratamientos prolongados y largos periodos lejos de casa. Aun así, los niños demuestran una capacidad admirable para sonreír, soñar y seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles.

En el Perú, esta realidad se agudiza cuando muchas familias deben viajar desde distintas regiones hacia Lima para que sus hijos puedan recibir atención especializada. En ese proceso, contar con un espacio seguro, cercano a los hospitales y con apoyo permanente resulta fundamental para afrontar la enfermedad con mayor fortaleza y esperanza.

“Desde hace más de una década, en Magia brindamos apoyo a niños con cáncer mediante la compra de medicinas, prótesis e insumos médicos, en coordinación con los principales hospitales oncológicos pediátricos del país”, comenta Christian Ames, Gerente General de la Asociación.

Asimismo, a través de su albergue “Casa Magia”, la asociación brinda alojamiento, alimentación y apoyo integral a las familias durante el tratamiento oncológico. Actualmente, la institución se encuentra próxima a iniciar la ampliación del albergue, un proyecto que permitirá contar con 18 habitaciones más, para llegar a 50 habitaciones y acoger a más familias que hoy necesitan un lugar donde sentirse acompañadas.

En este Día Internacional del Cáncer Infantil, el llamado es a sumar esfuerzos, visibilizar la causa y recordar que la solidaridad y el trabajo conjunto pueden transformar esta enfermedad en un camino de esperanza.

Para conocer más sobre la labor de Magia, puede visitar www.lamagiacuraelcancer.com o realizar donaciones vía Yape al 946 493 104.

