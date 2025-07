El Perú es reconocido por su increíble variedad de superalimentos nativos, aunque muchos aún no se consumen habitualmente debido a desconocimiento o mitos. Las maravillas de tu despensa muestra cómo aprovechar estos alimentos, respaldados por evidencia científica, para mejorar la salud a través de la alimentación.

Diario OJO conversó con la nutricionista Sara Abu Sabbah, autora del libro y responsable de la columna Comer para vivir. Ella explica que, aunque no es un recetario, esta publicación incluye recetas prácticas para sacar el máximo provecho a cada alimento y ofrece una guía cercana para comprender su valor y beneficios.

¿Cuál fue el origen y propósito principal para escribir Las maravillas de tu despensa? Los superalimentos no son solo una palabra marquetera si se usa correctamente; además de nutrir, aportan un beneficio adicional gracias a sus componentes bioactivos que impactan positivamente en la salud. En este libro presento 15 alimentos nativos como el maíz morado, el aguaymanto, la maca, el tocosh, el tarwi y el rocoto, entre otros, estudiados con evidencia científica. Quiero que la gente los conozca, entienda su uso ancestral y actual, y los incorpore en su día a día con confianza.

A lo largo de su experiencia ya conocía muchos de estos alimentos, pero en el proceso de investigación para el libro, ¿hubo alguno que la sorprendiera por sus propiedades? Cada alimento tiene algo particular que me ha dejado maravillada, por eso titulé el libro Las maravillas de tu despensa. Pero el rocoto me llamó especialmente la atención porque en poca cantidad tiene un gran impacto, es termogénico, aporta vitamina C y en personas sanas hasta protege el estómago. Es un alimento que debemos valorar y no temer.

Si Las maravilas de tu despensa no es un recetario, ¿por qué decidió incluir recetas? ¿Qué encontrarán los lectores en el libro? Lo primero que vas a encontrar es un índice. Por ejemplo, en el caso del aguaje, verás cómo lo usaban los antiguos, una descripción sencilla, qué nutrientes aporta, por qué es bueno según la ciencia, cómo aprovecharlo mejor y una receta muy accesible para que la gente pueda incorporarlo.

¿Fue difícil seleccionar solo 15 superalimentos para el libro, considerando la enorme diversidad que existe en el Perú? Sí, fue muy difícil. Mi lista inicial tenía unos 40 alimentos. Elegí primero los nativos y los más accesibles para el público. Hay muchos que aún no se conocen, así que espero una segunda parte para seguir sumando y dar a conocer estos maravillosos alimentos.

MÁS DATOS

4 libros ha escrito la nutricionista Sara Abu Sabbah. Entre ellos, Comer para vivir o vivir para comer.

19 de julio presentará su libro Las maravillas de tu despensa a las 6:00 p.m. (auditorio Francisco Izquierdo Ríos) en la FIL.

La nutricionista Sara Abu Sabbah es Lic. en Nutrición y Dietética, y magíster en Ciencias Básicas Médicas con mención en Bioquímica.

TE PUEDE INTERESAR

Donald Trump habló con Volodímir Zelenski de bombardear Moscú o San Petersburgo