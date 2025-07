No solo se niega a dejar los 118 metros cuadrados de un parque de Surco aledaño a su casa que usa como su propiedad, sino que la congresista María Acuña (APP) también amenazó con enjuiciar al alcalde del distrito, Carlos Bruce, por afirmar que es una invasión y darle 45 días para retirarse.

La hermana del magnate y líder de APP, César Acuña, se mostró firme respecto al área del parque que tiene cercada como si fuere suya, en Surco.

María Acuña indicó que ella compró la casa y que esa zona ya estaba ocupada por el anterior propietario, aunque no figure en la ficha registral del inmueble.

¡No he invadido!

“Yo no he invadido” el parque, Bruce “lo tiene que rectificar, sino lo voy a querellar”, advirtió la legisladora.

En tanto, residentes de Los Álamos desmintieron a María Acuña, quien habló de que existía un acuerdo vecinal con la anterior gestión municipal para que ella ocupe una parte de parque, que la de APP tiene enrejada como si fuera su patio.

Insiste

Ante ello, el burgomaestre de Surco ratificó que María Acuña invade un sector del parque N° 17, que colinda con la vivienda de ella en la urbanización Los Álamos de Monterrico, inscrita a nombre de su empresa Inmobiliaria Los Alizos EIRL.

“Con relación al pedido de rectificación que me ha demandado la señora congresista Acuña, debo afirmar que NO tengo nada de que rectificarme. Es un hecho demostrado que su vivienda ocupa terreno publico invadido. Si ella era consciente de este hecho no lo sé, pero nosotros hemos dicho la verdad”, tuiteó Bruce.

Tiene días para irse

Se mantiene en pie que si en el plazo fijado María Acuña no retira voluntariamente las construcciones realizadas en dicho espacio, la Municipalidad de Surco procederá con la demolición.

El Concejo Municipal de Surco aprobó ayer, por unanimidad, una moción en la que respalda la posición del alcalde Bruce.