Un choque leve en una avenida concurrida puede generar más estrés que daño ya que nadie sabe quién debe pagar ni qué seguro cubrirá los gastos. Conocer cómo funciona el SOAT y el seguro vehicular ayuda a tomar decisiones rápidas y evitar problemas. Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de APESEG, detalla cada cobertura.

USO. El SOAT cubre siempre a las víctimas sin importar la responsabilidad del conductor. El seguro vehicular protege el auto y la responsabilidad frente a terceros, pero exige que quien maneja cumpla normas y evite riesgos para que la aseguradora valide la cobertura.

GASTOS. El SOAT cubre solo lesiones personales con límites legales: gastos médicos hasta 5 UIT, incapacidad 1 UIT, invalidez hasta 4 UIT y sepelio 1 UIT. El seguro vehicular protege el auto frente a choques o robos y complementa la cobertura del SOAT cuando se agota.

CONDUCTA. Mientras que el SOAT cubre automáticamente a las víctimas, el seguro vehicular solo funciona si el conductor maneja con precaución, respeta los límites de alcohol de 0,5 g/l y evita maniobras riesgosas; de lo contrario, la aseguradora puede negar la cobertura.

TRÁMITE. El SOAT puede activarse de inmediato por conductor, pasajero, testigo o autoridad sin papeleo. El seguro vehicular requiere que la aseguradora evalúe el accidente antes de autorizar pagos, lo que puede demorar, pero asegura cumplimiento de la póliza.

COBERTURA. El SOAT protege únicamente a las personas afectadas. El seguro vehicular cubre daños materiales, robos y choques. Cuando hay víctimas, primero actúa el SOAT y luego la aseguradora complementa lo que falte, asegurando mayor respaldo para todos.

BENEFICIOS. El SOAT asegura atención inmediata a accidentados sin esperar investigaciones. El seguro vehicular protege la inversión del propietario y cubre daños al auto y responsabilidad frente a terceros, dando tranquilidad ante imprevistos en la vía.

