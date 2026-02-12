El verano cambia la forma de comer, en esta estación apetecen preparaciones más livianas, menos tiempo frente a la cocina y opciones rápidas como ensaladas, piqueos y snacks. En ese camino, aparecen ingredientes que resuelven sin esfuerzo: uno de ellos es el aceite de oliva extra virgen, una alternativa simple y versátil para sumar sabor a las comidas frescas.

“En temporada de calor, las personas buscan lo simple, lo fresco y lo sabroso. Un buen aceite de oliva extra virgen te da todo eso con tan solo una pequeña porción”, precisó Luis Pineda, CEO de Santolivo Group, quien destacó que en esta época cambian los hábitos: menos cocina, más ingredientes crudos y una mayor conciencia por comer rico sin sentirse pesado.

Bajo este escenario, los especialistas de Santolivo Group comparten algunas ideas prácticas para resolver ensaladas, piqueos y snacks de verano usando aceite de oliva extra virgen, con combinaciones simples y consejos fáciles de aplicar incluso para quienes no lo incorporan habitualmente en su cocina:

1. Utilizar el aceite como protagonista en las ensaladas

Tomate con burrata y sal de Maras, espinaca baby con duraznos y queso de cabra, o lentejas frías con limón y cebolla encurtida son combinaciones rápidas donde el aceite de oliva extra virgen aporta carácter y profundidad sin necesidad de recetas complejas.

2. Priorizar equilibrio antes que cantidad

Una fórmula simple ayuda a no fallar: dos partes de aceite, una de ácido y sal al gusto, siempre bien emulsionado. “Uno de los errores más comunes es usar demasiado o no probarlo antes. Cada aceite de oliva extra virgen tiene su carácter”, enfatizó Pineda.

3. Preparar snacks express con lo que haya en casa

Pan tostado con ajo y un hilo de aceite de oliva, bastones de zanahoria con limón o incluso sandía con sal marina y aceite de oliva transforman ingredientes cotidianos en piqueos frescos y con identidad.

Utilizar el aceite de oliva como aderezo, combinarlo con frutas y conservarlo lejos del calor y la luz directa son claves para incorporarlo fácilmente durante toda la temporada. “Sobrevivir al verano con sabor no es cocinar más, sino animarse a probar ingredientes que resuelven”, concluyó el CEO de Santolivo Group.