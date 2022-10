Un bochornoso momento protagonizaron los abogados Ricardo Franco de la Cuba, defensor de John Kelvin, y Karla Viso , quienes se enfrentaron EN VIVO en el programa ‘Magaly TV La Firme’. Los insultos y frases subidas de tono llegaron cuando comenzó el debate sobre la excarcelación del cumbiambero.

Todo comenzó cuando el abogado de John Kelvin sostuvo que el Poder Judicial falló a su favor porque habría quedado demostrado que su patrocinado no abusó sexualmente de su expareja Dalia Durán.

Allí intervino la abogada Karla Viso quien calificó la sentencia del artista como “el ridículo más grande”. El abogado Franco de la Cuba no aguantó y la tildó de “placera, vulgar e ignorante”.

“Sin calificaciones, vayamos a las pruebas (…) hable de las pruebas, no califique. Usted también está agrediéndome verbalmente. Usted es la agresora, está mintiendo. Mire esa manera cómo se expresa ¿no le da vergüenza? Hablar de esa manera en público. ¿Qué le pasa a usted? Hablando lisuras. Compórtese como una persona decente, como una abogada, diga la verdad, no mienta. Hable como una abogada, como una placera, de La Parada, hablando tonterías como una vulgar… ¡una placera pues!” , arremetió.

Viso se defendió diciendo: “Agresor el defendido y agresor el abogado, Dios los cría y ellos se juntan”

Magaly pidió a abogada que “hable de lo que importa”

Magaly Medina también se sintió agredida y decidió sacarlo del aire EN VIVO, ya que no respeto el derecho de libertad de expresión de la abogada.

Karla Viso se sintió ofendida tras ser tildada de “placera”: “A nombre del sindicato de las placeras, señor abogado que pena me da que use esa cinta del Colegio de Abogados, me ha dicho lo que ha querido...”

Sin embargo, la ‘Urraca’ la interrumpió inmediatamente y le aclaró: “nosotros no tenemos que enfrentarnos a un abogado, sino contra una sentencia. Además le solicito a usted que hable de lo que nos importa, no las minucias”.

TE PUEDE INTERESAR