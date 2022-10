Dalia Durán expresó su indignación por la presencia de la nueva amiga de John Kelvin en la audiencia del Poder Judicial, a quien acusó con ser la “amante” del cantante. “ Como agraviada me parece una burla”, había escrito la cubana en el chat a la jueza que dirigía la audiencia.

Como se sabe, en las próximas horas, el cumbiambero saldrá de prisión luego que ordenaran su excarcelación tras desestimarse el delito de abuso sexual contra su expareja.

En comunicación con ‘Amor y Fuego’, la madre de los hijos del cumbiambero explicó por qué le tildaba de ‘amante’ a la mujer identificada como Alejandra Acha.

“En la oficina de su abogado se encuentra su amante y primo (…) Se estaban riendo, yo ingresé que se estaban riendo. Yo no la conozco y si la conociera tampoco me importa” , comentó en un primer momento.

Sin embargo, este lunes 24 de octubre, ratificó EN VIVO que el cantante tuvo una relación extramatrimonial con dicha mujer mientras seguían casados.

“Cuando yo ingreso, después de las 3 de la tarde, me doy con la sorpresa que había una señorita riéndose, esto para mi no es una burla, no es un juego, lo que yo he vivido no es un juego. Duele mucho y entrar a la audiencia y ver a dos personas riéndose literalmente en mi cara (…) A mí me interesa 3 pepinos si John está con ‘juanita’, ‘pepita’, porque no sería ni la primera ni la última, por él no siento absolutamente nada. En vez de salir sumiso y ponerse en tratamiento por sus hijos, salen hacer este espectáculos, queriéndome dejar a mi como una mentirosa ”, comentó, indignada.

Gigi Mitre y Rodrigo González le preguntaron si la mujer es la “amante” y si conocía de alguna infidelidad del cantante con ella. Cabe indicar que Dalia y John Kelvin siguen casados.

“Sí (ya sabía de la existencia de ella) Ella ni siquiera sabe que yo estoy enterada de todos, porque yo en su momento vi muchos mensajes de ella, estoy hablando de hace muchos años, cuando yo tenía mis hijos pequeñitos”.

Dalia Durán sobre mujer en audiencia de John Kelvin

