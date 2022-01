La actriz de exitosas telenovelas de Televisa como Atrévete a soñar, Una familia con suerte y Mi marido tiene familia explicó que hace aproximadamente un mes comenzó a sentirse “muy rara”, por lo que se animó a pedir ayuda y pudo descubrir que tenía depresión.

“Estaba sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin entender por qué, una irritabilidad en la piel terrible…Me empecé a preocupar muchísimo, entonces le hablé a mi terapeuta para preguntarle qué me estaba pasando, me revisaron y me diagnosticaron con depresión. Ahorita ya lo puedo como platicar, pero en el momento me sacó muchísimo de onda. Como que dije ‘¿cómo me va a pasar a mí?’. Y resulta que sí”, compartió Isfel.

Asimismo, comentó que al inicio no quería aceptarlo porque pensó que eso nunca le tocaría vivir.

“Yo no pensé que fuera algo que me pudiera pasar pero sí, efectivamente sí. De hecho, me estaba explicando también [mi terapeuta] que es un poco el ramalazo de esta circunstancia ruda que vivimos todos como sociedad llamada pandemia y que continúa en donde nos quitaron todo y de pronto tuvimos que buscar la manera de sacarnos adelante y nos echamos un montón de ganas, pero como que no nos dimos la pausa para saber cómo nos sentíamos emocionalmente y es justamente lo que me pasó, o al menos eso es lo que me explicaba”, manifestó.

Actualmente, Violeta, que cuenta con más de 1 millón y medio de seguidores solo en Instagram, admitió que no tenía ganas de contarlo, pero luego de su tratamiento ya puede hablarlo con normalidad.

“Ahorita ya me dieron un tratamiento, la terapeuta me dio varios ejercicios como obligarme a levantarme, tender mi cama, obligarme a bañar y hacer como varias cosas para empezar a retomar y reencontrarme”, acotó.

