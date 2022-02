El conductor de “Amor y Fuego” Rodrigo González contó en su programa que Adolfo Aguilar lo choteó a través de su jefe de prensa. Ahora, que Adolfo Aguilar hizo pública su orientación sexual, el conductor de Willax TV desea conversar con él en su set de televisión.

“Hemos invitado a Adolfo, pero por qué no viene (…). Ah, no puedo. Su representante, quien le maneja el show y la prensa, nos ha dicho que tiene la agenda ajustada”, contó Rodrigo en un inicio.

“Te he visto paseándote en todos los programas. Si yo cuando me lo encuentro en supermercados, me saluda de lo más bien. ‘Rodrigo’, me dice, a mí que me gusta tener perfil bajo cuando estoy fuera. Por qué te diría que no va a venir acá. Le hemos promocionado el show, ha lucrado con todas las noticias que han salido”, agregó entre risas.

Adolfo Aguilar confiesa su homosexualidad

Adolfo Aguilar se quitó un peso de encima tras declarar abiertamente su homosexualidad hace unas semanas y recibió el respaldo de sus seguidores.

“Yo nunca lo oculté, mi tema era que tenía una homofobia contra mí mismo. No contra los homosexuales en general sino con lo mío. Yo nunca quise ser homosexual pero al final me jugaba en contra”, señaló en ese entonces.

