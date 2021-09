¡Fuerte y claro! Agatha Lys no se quedó callada y decidió responderle fuertemente a Magaly Medina, quien hace algunos días arremetió contra los videntes de la farándula peruana, tras haber fallado sobre los pronósticos presidenciales.

Ante ello, la popular vidente reveló las posibles razones por las cuales la popular ‘Urraca’ siempre se referiría mal a los videntes. “Yo me siento muy a distancia, no me siento afectada por eso (las críticas de Magaly), ya que el trabajo que yo realizo es un trabajo profesional con trayectoria de casi 40 años”, comenzó diciendo.

Recordemos que, cuando la conductora de ATV estuvo en la cárcel hace algunos años, fue la propia Agatha quien vio algo en la carta natal de Medina, lo cual hizo que la pelirroja la entrevistara en su set de televisión.

“Puedo decir que hace varios años visité su set porque publiqué en mi revista una cuadratura de Saturno con Plutón en la casa 8, en su carta natal. Lo que pronosticaba algo de mucho peligro”, expresó.

“Visité su programa y me cuestionó porque pensó que le estaba deseando la muerte (...) Le dije que esto sería una especie de ‘karma’ por todo lo que ella venía diciendo de futbolistas infieles”, agregó.

“Este pronóstico y visita no le gustó, porque lo que ocurrió después es que ella fue a la cárcel y ese pronóstico se cumplió. Lamentablemente pasó y estoy segura que marcó su vida”, finalizó diciendo para El Popular.

