Durante el programa “Amor y fuego” del jueves 9 de septiembre del 2021, Rodrigo González se burló de los ‘retoquitos’ que las hijas de Melissa Klug, Gianella Marquina, Samahara Lobatón y Melissa Lobatón, se han hecho en los últimos meses.

“Oye, de verdad que ¿cuántos años tienen? La última tiene 18, Samahara tiene 20 (...) y Gianella tiene 22″, comentó Rodrigo González tras ver la nota de las operaciones de las hermanas Klug.

“Es decir, ya tienen más cirugías que cualquier señora de 70″, se burló el conductor de “Amor y fuego”, quien dijo estar muy sorprendido por la forma en que las hermanas Klug agradecen el presunto canje del cirujano.

“Pero además del canje, agradece y todavía tiene la vía en la mano, me impresiona a lo que llegan por no desembolsar unos ‘duros’”, expresó.

“Primero la muerte a dejar que me graben así (...) si para que el ‘cabezón’ me convenza aquí de (grabarme) haciendo un examen, me tiene que perseguir por el canal (...) Que la gente te vea cómo te ponen agujas... o sea, todo por ahorrarte, además, dile a tu doctor que tú vas a decir que te has hecho el tratamiento, ¿por qué tiene que ponerle lleno de agujas?”, añadió Rodrigo González.

Por su parte, Gigi Mitre afirmó que “ellas para ahorrarse esos 3 mil o 4 mil dólares, prefieren hacer lo que el doctor quiera”.

Fuente: Willax Televisión

